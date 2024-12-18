В России начала дешеветь красная икра

«В этом году она до 13 (тысяч рублей — ред.) даже долетала, и народ взбудоражился. Повышение к прошлому году — немудреная история: инфляция, ключевая ставка, все те же самые вещи никуда не делись, но самое главное в три раза меньше объем производства, это первое, второе — на мой взгляд в этом году классно сработали трейдеры и производители, в том плане, что просто раскрутили, разогрели рынок… В августе начали историю, что путина плохая, икры не будет, начался этот ажиотаж», — пояснил Панин.