В России начала дешеветь красная икра

«Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос “подсел” на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз… процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет».
Он напомнил, что в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт — до 9 тысяч тонн, при этом на внутреннем рынке осталось 16 тысяч тонн икры, и, по словам, Панина, «мы столько не съедаем, даже при прекрасной цене», однако цена все равно была высокой — 6−8 тысяч рублей за килограмм.
«В этом году она до 13 (тысяч рублей — ред.) даже долетала, и народ взбудоражился. Повышение к прошлому году — немудреная история: инфляция, ключевая ставка, все те же самые вещи никуда не делись, но самое главное в три раза меньше объем производства, это первое, второе — на мой взгляд в этом году классно сработали трейдеры и производители, в том плане, что просто раскрутили, разогрели рынок… В августе начали историю, что путина плохая, икры не будет, начался этот ажиотаж», — пояснил Панин.
«Спрос рождает предложение, и в итоге ее (цену — ред.) перегрели к середине ноября, и пошел откат уже… В крупнейшей нашей специализированной “сетке” по икре, цены уже колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида… цены 13 тысяч уже нет точно», — добавил он.
Кроме того, отметил глава Рыбного союза, сейчас, в активный сезон продаж икры, продается соленая икра, а после Нового года — уже солено-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена. «Плюс снижение “подсоса”, как говорят участники рынка, “тяги” нет, значит, нужно цену снижать, тяга будет снижаться по мере ухода от новогодних праздников… цена будет снижаться», — заключил он.