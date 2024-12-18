Усилитель рубля: выдачи автокредитов выросли на 70% за год

С начала года банки выдали на 70% больше автозаймов, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом «Известиям» сообщили в Объединенном кредитном бюро, тренд подтвердили участники рынка. Этот сегмент — единственный, который может показать рост по итогам года. Люди берут ссуды на машину несмотря на то, что их полная стоимость в среднем достигает 24%, а за пять лет человек переплатит почти вдвое. Спрос в этом году был ажиотажным, потому что покупатели опасались увеличения ключевой и удорожания утильсбора, который закладывается в стоимость авто. Что будет с рынком и ценами на машины в 2025-м — в материале «Известий».