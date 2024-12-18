Россияне сохранили лидерство среди иностранцев по покупке жилья в Турции

Несмотря на то что россияне сохраняют первое место среди иностранцев по приобретенному жилью в Турции, в течение 2024 года наблюдается снижение их интереса к турецкой недвижимости. Эксперты рынка связывают это не только с высокой инфляцией в Турции, но также с повышением порога входа для получения вида на жительство с $70 тыс. до $200 тыс. и новыми правилами сдачи жилья в краткосрочную аренду.