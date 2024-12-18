Россияне сохранили лидерство среди иностранцев по покупке жилья в Турции

В ноябре 2024 года россияне в 32-й раз подряд стали первыми в ежемесячно составляемом рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции. За месяц граждане России приобрели в этой стране 421 жилой объект (квартиры и дома), говорится в отчете Турецкого статистического института (TurkStat). Россияне удерживают лидерство среди иностранных покупателей жилой недвижимости с апреля 2022 года.
Второе место по числу сделок в ноябре заняли граждане Ирана, которые купили 200 объектов жилой недвижимости. На третьей позиции оказались представители Украины, которые приобрели 160 объектов. Четвертое место осталось за гражданами Ирака (147 объектов), а замыкают первую пятерку рейтинга покупатели из Германии (115 объектов), следует из отчета.
По данным TurkStat, в общей сложности иностранцы в ноябре этого года приобрели в Турции 2151 объект (квартиры и дома). Это на 8,2% меньше, чем в октябре прошлого года.
При этом доля продаж иностранцам в ноябре в общем объеме сделок с жильем в стране составила 1,4%. Наибольшее количество жилых объектов было продано иностранным гражданам в Стамбуле — 780. Второе место по продажам заняла Анталья (752 объекта), а замыкает первую тройку Мерсин (191 объект).
Несмотря на то что россияне сохраняют первое место среди иностранцев по приобретенному жилью в Турции, в течение 2024 года наблюдается снижение их интереса к турецкой недвижимости. Эксперты рынка связывают это не только с высокой инфляцией в Турции, но также с повышением порога входа для получения вида на жительство с $70 тыс. до $200 тыс. и новыми правилами сдачи жилья в краткосрочную аренду.