Россияне разделились поровну в вопросе трат на новогодний стол

Согласно результатам опроса, 48% россиян потратят на застолье более 20 тыс. руб. Самые высокие расходы ожидаются в крупных городах и субъектах: в Москве (61%), Новосибирской области (60%), Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (57%), Татарстане (55%) и Омской области (54%).
Около 30% опрошенных готовятся потратить на новогодний стол в районе 20−40 тыс. руб. Каждый восьмой — 40−50 тыс., а 9% планируют потратить более 50 тыс. руб. При этом почти половина опрошенных (52%) сказали, что обойдутся меньшими тратами.
Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1492 россиян старше 18 лет. Опрашивались жители регионов с городами-миллионниками.
Отвечая на вопрос о планах на празднование Нового года, 53% рассказали, что планируют отметить праздник с семьей. Еще 5% дождутся боя курантов с родными и уедут в другое место. 18% отметят с друзьями, 12% — с коллегами, а каждый девятый (11%) планирует провести праздник в одиночестве.
Среди мужчин чаще, чем среди женщин, встречались респонденты, которые планируют праздновать в кругу семьи — 61 против 40%. Отмечается, что зумеры чаще других поколений стремятся проводить праздник вне семьи.
Опрос также показал, что 71% россиян планируют уехать в путешествие на новогодних каникулах. Среди них 85% — в пределах России, 25% — на дачу, другие — в российские города (Москва, Санкт-Петербург, Сочи).
Среди иностранных направлений в топ-10 вошел Китай — самое популярное направление, рассказал Артем Искра, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование».