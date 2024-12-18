Россияне разделились поровну в вопросе трат на новогодний стол

Отвечая на вопрос о планах на празднование Нового года, 53% рассказали, что планируют отметить праздник с семьей. Еще 5% дождутся боя курантов с родными и уедут в другое место. 18% отметят с друзьями, 12% — с коллегами, а каждый девятый (11%) планирует провести праздник в одиночестве.