Россиянам объяснили, что делать, если банк ужесточил условия по кредитке

Некоторые банки снижают лимит, если клиент мало пользуется кредиткой или недостаточно активен. То же самое касается случаев задержки внесения минимальных платежей. Если у вас есть просроченная задолженность, ее необходимо погасить, иначе банк может истребовать всю сумму долга сразу. В случае финансовых проблем нужно обратиться в банк, чтобы там предложили варианты решения.