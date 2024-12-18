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Россиянам объяснили, что делать, если банк ужесточил условия по кредитке

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Банки на фоне ужесточения политики Центробанка начали сокращать грейс-период и повышать ставки по кредитным картам. Что делать, если это коснулось вашего долга, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

Источник: © РИА Новости

«Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте», — напомнила она.

Некоторые банки снижают лимит, если клиент мало пользуется кредиткой или недостаточно активен. То же самое касается случаев задержки внесения минимальных платежей. Если у вас есть просроченная задолженность, ее необходимо погасить, иначе банк может истребовать всю сумму долга сразу. В случае финансовых проблем нужно обратиться в банк, чтобы там предложили варианты решения.

Если все это вас не касается, можно попытаться убедить банк вернуть лимит и грейс-период. Если там не согласятся, можно попробовать получить кредит в другой кредитной организации, заключила Горбунова.