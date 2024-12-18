Reuters узнал, что «Газпром» впервые поставил партию СПГ в Италию

В ЕК ожидают, что ЕС полностью откажется от российского СПГ к 2027 году. С 2022-го, на фоне санкций и разрушения «Северных потоков», доля топлива из России в импорте Евросоюза упала с 50 до менее чем 15%, где 8,7% приходится на трубопроводный, а 6,1% — на СПГ (по данным ЕС за 2023 год). В Кремле связывали попытки «выдавливания России с энергетических рынков» с ростом цен на газ для европейских потребителей.