Reuters узнал, что «Газпром» впервые поставил партию СПГ в Италию

«Газпром» впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала «Портовая» в Ленинградской области в Италию, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG (группа, которой принадлежит Лондонская биржа).
По данным агентства, накануне, 17 декабря, газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно.
«Газпром» информацию не комментировал. РБК направил запрос в пресс-службу компании.
Согласно данным сервиса Vessel Finder, отслеживающего суда, газовоз Cool Rover (ходит под флагом Мальты) прибыл в порт Тосканы накануне в 10:53 мск. В порту он должен провести сутки и три часа.
Reuters еще в апреле сообщал, что «Газпром» на тот момент дважды отправлял партии СПГ в Испанию, причем как минимум в одном случае использовался тот же СПГ-танкер Cool Rover.
Россия по-прежнему поставляет СПГ в Евросоюз, однако Еврокомиссия (ЕК) призывала заменить российский сжиженный природный газ американским из-за его меньшей стоимости. В июне ЕС ввел новые санкции против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Он вступит в силу после переходного периода девять месяцев.
В ЕК ожидают, что ЕС полностью откажется от российского СПГ к 2027 году. С 2022-го, на фоне санкций и разрушения «Северных потоков», доля топлива из России в импорте Евросоюза упала с 50 до менее чем 15%, где 8,7% приходится на трубопроводный, а 6,1% — на СПГ (по данным ЕС за 2023 год). В Кремле связывали попытки «выдавливания России с энергетических рынков» с ростом цен на газ для европейских потребителей.
Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler, по итогам октября российские СПГ-заводы отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3,06 млн т СПГ. Из октябрьских объемов 1,33 млн т отправилось в Азию, 1,16 млн т — в Европу. За десять месяцев 2024-го поставки выросли на 4,65% год к году, до 27,4 млн т.