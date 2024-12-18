Никитин призвал наказывать алиментщиков без «предела жесткости»

Наказание за неуплату алиментов должно быть максимально ужесточено, а процесс взыскания алиментов должен быть автоматизирован, чтобы не быть унизительным. Такое мнение высказал в интервью РБК глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Проблема уклонения от алиментов в российских регионах стоит остро, уверен чиновник. «Долги по алиментам достаточно большие. Сейчас они стали чуть меньше, может быть, потому что те, кто идет на СВО, у них высокие зарплаты, и отчисления происходят автоматически. Но тема эта есть, задолженность большая, и как только не скрываются алиментщики от своих детей», — сказал он.
Никитин считает, что этим вопросом «надо серьезно заниматься». «Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого. Детей должны содержать оба родителя», — заявил он.
При этом государству надо максимально включаться в процесс взыскания алиментов, «чтобы это не было так унизительно для родителя», полагает Никитин. «Не будем говорить, что это всегда мама, но в большинстве это все-таки мама, которая пытается алименты взыскать, — она должна получить лист исполнительный, то есть бегать за приставами, уговаривать их. Государство должно автоматически подобные вещи делать, чтобы повышать эффективность сбора алиментов», — рассуждает губернатор.
Говоря о широко освещаемых в СМИ разводах знаменитостей, Никитин заметил, что в случае развода важно, как люди строят отношения относительно своих детей. «Бог с ним, когда люди разводятся по причине того, что они перестали друг друга устраивать. Но хорошо бы, чтобы в этих новостях показывалось и то, какое решение относительно детей принято. Что, допустим, развелись, но дети остались в нормальных условиях», — пояснил он.
В 2024 году был принят закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В него будут включать информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, объявили в розыск. Глава Минюста Константин Чуйченко называл реестр «позорной доской» и говорил, что в нем будут числиться около 144 тыс. россиян.
Плательщик алиментов по закону должен выплачивать четверть своего дохода на содержание одного ребенка, треть дохода — на двух детей, половину дохода — на трех и более детей. За злостное уклонение от алиментов предусмотрено уголовное наказание, максимальная санкция — один год лишения свободы. КоАП за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. руб.
По данным Федеральной службы судебных приставов, за три квартала 2024 года приставы взыскали с должников по алиментам более 61 млрд руб., это почти на 17 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года.