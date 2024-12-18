Никитин призвал наказывать алиментщиков без «предела жесткости»

Проблема уклонения от алиментов в российских регионах стоит остро, уверен чиновник. «Долги по алиментам достаточно большие. Сейчас они стали чуть меньше, может быть, потому что те, кто идет на СВО, у них высокие зарплаты, и отчисления происходят автоматически. Но тема эта есть, задолженность большая, и как только не скрываются алиментщики от своих детей», — сказал он.