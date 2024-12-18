Инфляционные ожидания населения достигли годового максимума

По сравнению с ноябрем в декабре 2024 года инфляционные ожидания выросли на 0,4% и вплотную приблизились к прошлогоднему максимуму — 14,2%. Исторический же максимум по этому показателю был достигнут в марте 2022-го, тогда ожидания за месяц резко выросли с 13,5 до 18,3%.
Традиционно инфляционные ожидания выше у тех, кто не имеет сбережений, следует из данных декабрьского опроса. Эта группа респондентов ожидает, что инфляция будет на уровне 14,9%. Те, у кого есть сбережения, ожидают инфляцию в 12,7%, но и это максимальный показатель с марта 2022-го, когда инфляционные ожидания респондентов со сбережениями достигали 17%.
Также в декабре выросла наблюдаемая населением инфляция — с 15,3 (данные за ноябрь) до 15,9%, что является максимумом с февраля 2024 года. Хуже всего ситуацию с ценами воспринимают те, кто не имеет сбережений: они оценили наблюдаемую инфляцию в 16,9%, а те, у кого есть сбережения, — в 14,4%.
По итогам ноября инфляция составила 1,43% месяц к месяцу и 8,88% год к году, следует из данных Росстата. При этом ЦБ в своем последнем прогнозе, опубликованном в октябре, ожидал, что инфляция по итогам года составит 8−8,5%. Но позднее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов констатировал, что инфляция по итогам года будет выше официального прогноза, а по его личному мнению, уйдет выше отметки в 9%. Цель ЦБ по инфляции — 4%, ее планируется достичь в 2026 году.
Инфляционные ожидания населения, а также оценки бизнеса относительно динамики цен — показатели, которые Банк России учитывает при принятии решения об уровне ключевой ставки. «Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — объясняла ранее председатель Банка России Эльвира Набиуиллина. В октябре, когда инфляционные ожидания были на отметке в 13,4%, ЦБ уже оценивал их как повышенные.
Бизнес в декабре также ухудшил свои ожидания относительно динамики цен. Индекс ценовых ожиданий предприятий вырос с 26 (ноябрь 2024-го) до 28,4 п., следует из данных мониторинга ЦБ.
С учетом ускорения инфляции в ноябре и ухудшения ожидания населения и бизнеса регулятор на заседании 20 декабря примет решение о повышении ключевой ставки, предупреждали ранее участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний. 23 из 30 экспертов, опрошенных РБК, спрогнозировали, что ЦБ повысит ставку с 21 до 23%. Еще четверо допустили, что ставка может быть повышена сразу до 25%. Один эксперт ожидает повышения ставки до 24%, двое — сохранения на текущем уровне в 21%.