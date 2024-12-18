Инфляционные ожидания населения достигли годового максимума

По итогам ноября инфляция составила 1,43% месяц к месяцу и 8,88% год к году, следует из данных Росстата. При этом ЦБ в своем последнем прогнозе, опубликованном в октябре, ожидал, что инфляция по итогам года составит 8−8,5%. Но позднее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов констатировал, что инфляция по итогам года будет выше официального прогноза, а по его личному мнению, уйдет выше отметки в 9%. Цель ЦБ по инфляции — 4%, ее планируется достичь в 2026 году.