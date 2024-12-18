Индексы цен на лучшие вина снизились по итогам года

По данным издания, цены на вина упали в разной степени в основных регионах производства дорогих вин, которые составляли основную часть вторичного рынка в 2024 году.
По данным Bordeaux Index, по мере приближения конца года рынок дорогих вин продолжает видеть очень сдержанный спрос со стороны покупателей, что обычно свойственно не винному рынку, а скорее рынку предметов роскоши.
Издание пишет, что, судя по результатам недавних аукционов, интерес к редким винам, таким как Château Latour 1865, сохраняется.
Об этом говорит и генеральный директор финансовой компании LiveTrade Мэттью О’Коннелл, который отметил, что видит признаки улучшения настроений покупателей, но в то же время он затруднился сказать, сколько времени потребуется, чтобы вернуть к рынку интерес.
В середине декабря на аукционе в Дании не нашлось покупателей на «одно из самых легендарных вин» — коллекцию вина Cheval Blanc 1947 года. Лот был оценен в 300−400 тыс. датских крон (₽4,4−5,9 млн). По словам представителей рынка, выставленная на аукцион коллекция находилось не в лучшем состоянии, однако он подчеркнул, что старые вина Бордо — это именно то, на что сейчас обращают внимание коллекционеры.
Винный рынок в 2024 году переживает период турбулентности. Два основных индекса в мире инвестиционного вина — Liv-ex 100 и Liv-ex 1000 — снизились примерно на 10% за первые девять месяцев 2024 года.