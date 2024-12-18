Индексы цен на лучшие вина снизились по итогам года

В середине декабря на аукционе в Дании не нашлось покупателей на «одно из самых легендарных вин» — коллекцию вина Cheval Blanc 1947 года. Лот был оценен в 300−400 тыс. датских крон (₽4,4−5,9 млн). По словам представителей рынка, выставленная на аукцион коллекция находилось не в лучшем состоянии, однако он подчеркнул, что старые вина Бордо — это именно то, на что сейчас обращают внимание коллекционеры.