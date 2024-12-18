Глава комиссии Госсовета назвал цены авиабилетов не «семейноцентричными»

Тарифы авиакомпаний сейчас не соответствуют понятию «семейноцентричность», поскольку перевозчики идут на уловки, чтобы не предоставлять скидку на билеты для детей. Такое мнение высказал в интервью РБК глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
20 декабря должно состояться заседание Госсовета, которое будет посвящено демографии и подведению итогов 2024 года, объявленного Годом семьи. По словам Никитина, на заседании его комиссия озвучит конкретные предложения, направленные на «семейноцентричность». Сейчас в стране есть масса вещей, которые противоречат этому понятию, уверен чиновник.
«Например, тарифы авиакомпаний. Есть в федеральных правилах понятие скидки для ребенка от двух до 12 лет — 50% от общего тарифа. Что сделали авиакомпании? Отменили общий тариф, а значит, и скидку. Все тарифы специальные у наших авиакомпаний», — подчеркнул Никитин.
Общие правила воздушных перевозок гласят, что «дети в возрасте от двух до 12 лет перевозятся со скидкой в размере 50% от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа». «Часть перевозчиков эту норму не выполняет: у каждой компании свои скидки, они бывают, например, в размере 20−30%», — отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов, ссылаясь на итоги проведенного объединением мониторинга. «Поэтому мы (ООП. — РБК) настаиваем на проверках авиакомпаний надзорными органами по данному вопросу», — подчеркивает он.
Кроме того, цена авиабилета состоит из тарифа и дополнительных услуг: перевозки багажа, питания, выбора места и других, добавляет Зотов, в итоге пассажир при покупке точно не знает размер базового тарифа (с него должна предоставляться скидка 50%). По мнению эксперта, правило следует так доработать, чтобы его трактовка была понятной не только авиакомпаниям, но и пассажирам.
Другая проблемная точка — декретные выплаты, считает Никитин. «Мы говорим, что, если студентка принимает решение сохранить ребенка, надо ей помогать. А сколько она будет в этом случае получать декретных выплат?» — отметил он.
Губернатор пояснил, что работающая женщина, выходя в отпуск по беременности и родам, получает пособие, рассчитываемое на основе ее заработной платы, и это «хоть какие-то существенные деньги». В 2024 году минимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 88,6 тыс. руб. за 140 дней, максимальная сумма за тот же период — 565 тыс. руб.
«А в случае если вы неработающая студентка высшего или среднего учебного заведения, там денег вообще никаких не будет. Это надо обсуждать», — подчеркнул Никитин. Согласно информации на сайте Социального фонда России, если женщина учится, пособие выплачивается в учебном заведении в размере стипендии.
Никитин также призвал «пропагандировать семью с большим количеством детей» в рекламе. «Я считаю, что гораздо больше влияет реклама, которая идет по телевизору, в СМИ, когда какой-нибудь майонез рекламируют. Там мама, папа и один ребенок — вот она, счастливая семья. И одна из задач, которая есть, — это работа с компаниями, чтобы в своих образах рекламных они все-таки показывали семью с двумя, с тремя, с четырьмя детьми», — подчеркнул он.
Глава профильной комиссии Госсовета в целом считает важной «пропаганду семейных ценностей во всех сферах общественной жизни — в рекламе, на предприятиях, в школах, магазинах, сфере услуг». Причем эта работа должна быть долгосрочной, а не ограничиваться формальными мероприятиями, приуроченными к году семьи. «Если мы хотим семейной политикой заниматься успешно, то в ближайшие лет десять ей придется заниматься каждый год. Смотреть, корректировать, что-то добавлять, менять. Если же мы вопросом демографии будем заниматься по принципу “в Год семьи мы провели 110 праздников, в итоге — Госсовет, а потом мы это все сложили в папку и сидим ждем, что у нас рождаемость будет расти”, — так не будет», — заключил он.