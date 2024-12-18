Глава комиссии Госсовета назвал цены авиабилетов не «семейноцентричными»

Глава профильной комиссии Госсовета в целом считает важной «пропаганду семейных ценностей во всех сферах общественной жизни — в рекламе, на предприятиях, в школах, магазинах, сфере услуг». Причем эта работа должна быть долгосрочной, а не ограничиваться формальными мероприятиями, приуроченными к году семьи. «Если мы хотим семейной политикой заниматься успешно, то в ближайшие лет десять ей придется заниматься каждый год. Смотреть, корректировать, что-то добавлять, менять. Если же мы вопросом демографии будем заниматься по принципу “в Год семьи мы провели 110 праздников, в итоге — Госсовет, а потом мы это все сложили в папку и сидим ждем, что у нас рождаемость будет расти”, — так не будет», — заключил он.