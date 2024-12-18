Глава комиссии Госсовета анонсировал дискуссию по донастройке маткапитала

«Поэтому как минимум дискуссия на тему донастройки маткапитала в этом направлении, я думаю, произойдет. Конкретные решения если будут приняты, то не сегодня и, может быть, не завтра, потому что мы понимаем, что бюджет на 2025 год уже одобрен, но на будущее мы эти вещи хотели бы проработать», — уточнил он.