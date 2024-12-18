Глава комиссии Госсовета анонсировал дискуссию по донастройке маткапитала

Такой инструмент поддержки семей с детьми, как материнский капитал, будет донастроен, хотя это и не вопрос самого ближайшего будущего. Такое мнение высказал в интервью РБК глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Безусловно, будет какая-то дальнейшая настройка материнского капитала. Надо подумать, как нам поддерживать тех, кто рожает третьего и последующего детей», — сказал он.
По словам Никитина, сейчас такое время, когда достаточно большое количество женщин могут при желании родить третьего ребенка, поскольку демографическая когорта женщин соответствующего возраста велика. Поэтому, уверен чиновник, государству стоит «делать какие-то акценты» на поддержке рождения третьих детей.
«Поэтому как минимум дискуссия на тему донастройки маткапитала в этом направлении, я думаю, произойдет. Конкретные решения если будут приняты, то не сегодня и, может быть, не завтра, потому что мы понимаем, что бюджет на 2025 год уже одобрен, но на будущее мы эти вещи хотели бы проработать», — уточнил он.
Материнский капитал выдается семьям с 2007 года. Изначально он выплачивался после рождения или усыновления второго ребенка, а с 2020 года стал выдаваться после рождения первенца. С 2022 года материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции. В 2024 году сумма маткапитала за рождение первого ребенка (после 1 января 2020 года) составляет 630 380 ₽ 78 коп., при рождении второго семья получает еще 202 643 ₽ 96 коп. Если первый ребенок родился до 2020 года, то при рождении второго выплачивается сразу 833 024 ₽ 74 коп.
В 2025 году маткапитал проиндексируют на 7,3%, он составит 676 398 ₽ на первого ребенка и 893 835 ₽ — на второго (если на первого маткапитал не получался).
«Не надо ничего отменять».
Отменять выплаты на первого ребенка и, например, переносить их на рождение третьего не следует, полагает Никитин.
«Я точно не думаю, что что-то стоит отменять. Потому что люди, которые сейчас планируют заводить детей, рассчитывают на эти выплаты. Это уже длинная достаточно практика, которую не надо трогать», — считает он.
Глава комиссии Госсовета также скептично относится к звучащим периодически инициативам расширить возможности применения маткапитала. К примеру, летом представители ЛДПР вносили в Госдуму законопроект, допускающий покупку на маткапитал произведенного в России автомобиля. Депутаты также выдвигали предложение разрешить тратить маткапитал на образование родителей.
По мнению Никитина, проще менять не федеральные правила использования маткапитала, а расширять возможности использования регионального материнского капитала. «У большинства регионов есть и на первого ребенка, и на третьего и последующих выплаты, которые можно использовать более широко, чем федеральные. У нас в Новгородской области их можно потратить, например, на подготовку к рождению ребенка — на коляску и другие необходимые вещи», — сказал он.
Власти большинства регионов установили в дополнение к федеральному маткапиталу региональные выплаты. Их суммы, условия получения и сферы применения различны. Наименьшая сумма регионального материнского капитала составляет 10 тыс. руб. Столько выплачивают в Дагестане при рождении пятого ребенка или последующих детей, а в Ингушетии — при рождении восьмого ребенка. Самая большая выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей — 500 тыс. руб. — полагается в Ненецком и Ямало-Ненецком АО. Не предусмотрен региональный маткапитал в Москве, Астраханской, Пензенской областях, Пермском и Ставропольском краях, Северной Осетии, Чечне и в Крыму.
Федеральный материнский капитал можно использовать на следующие цели:
покупка жилья, включая ипотеку;
образование детей (оплата детского сада, школы, вуза, кружков секций, общежития);
ежемесячные выплаты (для семей, у которых ежемесячный доход не превышает два региональных прожиточных минимума на человека);
накопительная пенсия матери;
покупка товаров и услуг для детей-инвалидов.
16 декабря стало известно, что правительственная комиссия одобрила законопроект Минтруда о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Как ожидается, право на помощь с 2027 по 2030 год получат почти 5 млн российских семей, для этого может потребоваться 2,776 трлн руб. бюджетных средств в 2027—2030 годах. А в ближайшую трехлетку расходы бюджета на маткапитал предусмотрены в размере 536,71 млрд руб. в 2025 году, 574,95 млрд руб. в 2026 году и 612,04 млрд руб. в 2027 году.