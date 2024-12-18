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Бренд красок Dulux сменит название в России

Производитель краски Dulux в течение первой половины следующего года поменяет название бренда на Luxium. Решение принято в рамках локализации российского бизнеса, отметили в компании. Изменения коснутся только названия и логотипа.

Источник: АиФ Волгоград

Бренд Dulux в России сменит название на Luxium, говорится в поступившем РБК сообщении компании «Акзо Нобель». Уточняется, что решение принято в рамках локализации российского бизнеса.

Как подчеркивает компания, изменения затронут только название и логотип, но «ассортимент, формулы и ценовое позиционирование продукции» останутся прежними.

«Ребрендинг будет проходить в течение первой половины 2025 года. Такие же изменения произойдут с другими популярными лакокрасочными брендами “Акзо Нобель”: Pinotex, Hammerite, Marshall», — добавили там.

«Акзо Нобель» — международная компания со штаб-квартирой в Амстердаме. В России представлена «Акзо Нобель Декор» с производством в подмосковной Балашихе. Компания выпускает лакокрасочные материалы под брендами Dulux, Pinotex, Hammerite и Marshall.

Выручка компании за 2023 год составила 6,87 млрд руб., прибыль — 1,22 млрд руб.