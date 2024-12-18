Бренд красок Dulux сменит название в России

Бренд Dulux в России сменит название на Luxium, говорится в поступившем РБК сообщении компании «Акзо Нобель». Уточняется, что решение принято в рамках локализации российского бизнеса.
Как подчеркивает компания, изменения затронут только название и логотип, но «ассортимент, формулы и ценовое позиционирование продукции» останутся прежними.
«Ребрендинг будет проходить в течение первой половины 2025 года. Такие же изменения произойдут с другими популярными лакокрасочными брендами “Акзо Нобель”: Pinotex, Hammerite, Marshall», — добавили там.
«Акзо Нобель» — международная компания со штаб-квартирой в Амстердаме. В России представлена «Акзо Нобель Декор» с производством в подмосковной Балашихе. Компания выпускает лакокрасочные материалы под брендами Dulux, Pinotex, Hammerite и Marshall.
Выручка компании за 2023 год составила 6,87 млрд руб., прибыль — 1,22 млрд руб.