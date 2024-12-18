БАДы без госрегистрации запретят продавать на маркетплейсах

По задумке властей, закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Помимо прочих норм ведомство предложило ввести запрет на продажи некоторой продукции на агрегаторах. Это касается, например, нелегальных товаров, а также биологически активных добавок (БАДов), которые не подтвердили свое качество и безопасность, то есть не получили документов о прохождении государственной регистрации.