Акции Nissan выросли максимально за 50 лет на ожиданиях слияния с Honda

Объединение Honda и Nissan создаст компанию стоимостью $54 млрд с годовым объемом производства 7,4 млн автомобилей. Это сделает новую компанию третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж после Toyota и Volkswagen. За первые шесть месяцев года Honda, Nissan и Mitsubishi вместе продали около 4 млн автомобилей по всему миру, что значительно меньше 5,2 млн, которые продала Toyota. Объединение позволит этим двум компаниям противостоять Toyota как на внутреннем, так и на внешнем рынке.