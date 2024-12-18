Акции Nissan выросли максимально за 50 лет на ожиданиях слияния с Honda

Акции японской автомобильной компании Nissan Motor на торгах в среду, 18 декабря, взлетели на 24% — до 417,6 японской иены. Это стало самым большим дневным приростом как минимум за 50 лет, пишет Bloomberg. Спрос на бумаги вырос на фоне надежд на то, что потенциальное объединение Nissan с Honda Motor спасет японского автопроизводителя от финансового кризиса, сообщило издание.
Бумаги Nissan Motor стали лидерами роста на японском фондовом индексе Nikkei 225, поскольку инвесторы позитивно оценили новости о возможном слиянии компаний.
В среду исполнительный вице-президент Honda Синдзи Аояма заявил, что компания Honda рассматривает несколько вариантов, включая слияние автопроизводителей, объединение капиталов или создание холдинговой компании, в рамках которой будут работать объединенные предприятия. Он не уточнил, когда будет принято потенциальное решение.
В Nissan заявили, что у компании есть год на попытку избежать банкротства.
Акции Mitsubishi Motors, которая является потенциальным участником сделки, также подорожали — они прибавили 20%, что стало самым большим приростом с 2013 года.
Бумаги Honda упали в ходе торгов на 3% из-за опасений инвесторов, что компании придется спасать Nissan. Слияние не принесет «никаких краткосрочных выгод» Honda, считает старший аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Ёсида.
«Учитывая, что Nissan получит поддержку от более сильного в финансовом и операционном плане партнера, это можно считать хорошей новостью», — сообщила старший аналитик лондонской исследовательской компании Pelham Smithers Associates Джули Бут.
Объединение Honda и Nissan создаст компанию стоимостью $54 млрд с годовым объемом производства 7,4 млн автомобилей. Это сделает новую компанию третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж после Toyota и Volkswagen. За первые шесть месяцев года Honda, Nissan и Mitsubishi вместе продали около 4 млн автомобилей по всему миру, что значительно меньше 5,2 млн, которые продала Toyota. Объединение позволит этим двум компаниям противостоять Toyota как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В ноябре один из топ-менеджеров концерна Nissan сообщал изданию The Financial Times о том, что у японской компании осталось 12−14 месяцев на поиск якорного инвестора, чтобы предотвратить банкротство. Сложности у японцев возникли после того, как французский концерн Renault решил сократить свою долю в японской компании.
В ноябре Bloomberg сообщал, что Nissan намерен уволить около 9 тыс. сотрудников по всему миру, а также сократить производственные мощности на 20%. Также компания решила продать 10% акций другого японского автопроизводителя — Mitsubishi Motors. По состоянию на ноябрь 2024 года доля Nissan в Mitsubishi Motors составляла 34%.