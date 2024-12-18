Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году

Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.