Япония раскрыла энергетические планы на 16 лет вперед

Поскольку Япония является вторым по величине в мире импортером сжиженного природного газа (СПГ) и крупным потребителем ближневосточной нефти, ее энергетические планы привлекают внимание мировых нефтегазовых и угольных компаний, говорится в статье.
В проекте политики, представленном во вторник Министерством промышленности Японии, предлагается к 2040 финансовом году увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 40−50%. Это примерно вдвое больше 22,9% в 2023 финансовом году и выше целевого диапазона на 2030 год, составляющего 36−38%.
Использование тепловой энергии, особенно от неэффективных угольных электростанций, к 2040 году должно сократиться до 30−40% с 68,6% в 2023 году, причем в проекте энергетической политики не указана разбивка данной категории на уголь, газ и нефть.
В проекте также содержится призыв к правительству и частному сектору обеспечить долгосрочные контракты на поставку СПГ, чтобы застраховаться от повышения цен и рисков перебоев с поставками.
Цель Японии в области ядерной энергетики на 2040 год соответствует цели на 2030 год: ее доля планируется в диапазоне от 20% до 22%, несмотря на проблемы, с которыми столкнулась отрасль после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. В 2023 году ядерная энергетика составила 8,5% от общего объема поставок электроэнергии в страну.
Новый энергетический план отменяет предыдущую цель «максимально сократить зависимость от ядерной энергетики» и включает планы по строительству инновационных реакторов следующего поколения на атомных электростанциях тех операторов, которые решили вывести из эксплуатации существующие реакторы.
Прогнозы на 2040 год предполагают рост спроса на электроэнергию на 12−22% по сравнению с уровнем 2023 года, особенно со стороны производителей полупроводников и центров обработки данных.
Хотя существующий энергетический план до 2030 года предусматривает, что новые виды топлива, такие как водород и аммиак, должны составлять около 1% в энергобалансе страны, в обновленном плане нет конкретных целевых показателей для них.
В ноябре на совместном заседании Министерств промышленности и Министерства охраны окружающей среды был представлен проект стратегии, которая предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2035 году на 60%, а к 2040 году на 73% в качестве «прямого пути» к чистому нулю к 2050 году.
Окончательный вариант стратегии по борьбе с выбросами парниковых газов будет представлен в ООН в феврале 2025 года. Энергетический план, предположительно, будет доработан и одобрен кабинетом министров Японии в начале следующего года.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail