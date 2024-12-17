Япония раскрыла энергетические планы на 16 лет вперед

Цель Японии в области ядерной энергетики на 2040 год соответствует цели на 2030 год: ее доля планируется в диапазоне от 20% до 22%, несмотря на проблемы, с которыми столкнулась отрасль после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. В 2023 году ядерная энергетика составила 8,5% от общего объема поставок электроэнергии в страну.