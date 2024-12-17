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Япония раскрыла энергетические планы на 16 лет вперед

Япония хочет, чтобы к 2040 финансовому году возобновляемые источники энергии составляли до 50% ее электроэнергетического баланса, а ядерная энергетика — 20%. Это следует из проекта пересмотренной энергетической политики, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Поскольку Япония является вторым по величине в мире импортером сжиженного природного газа (СПГ) и крупным потребителем ближневосточной нефти, ее энергетические планы привлекают внимание мировых нефтегазовых и угольных компаний, говорится в статье.

В то время как в предыдущем энергетическом плане основное внимание уделялось декарбонизации (сокращению выбросов углекислого газа. — Прим. ред.), сейчас акцент сместился на энергетическую безопасность, учитывая возросшие геополитические риски, включая российско-украинский конфликт.

В проекте политики, представленном во вторник Министерством промышленности Японии, предлагается к 2040 финансовом году увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 40−50%. Это примерно вдвое больше 22,9% в 2023 финансовом году и выше целевого диапазона на 2030 год, составляющего 36−38%.

Использование тепловой энергии, особенно от неэффективных угольных электростанций, к 2040 году должно сократиться до 30−40% с 68,6% в 2023 году, причем в проекте энергетической политики не указана разбивка данной категории на уголь, газ и нефть.

В проекте также содержится призыв к правительству и частному сектору обеспечить долгосрочные контракты на поставку СПГ, чтобы застраховаться от повышения цен и рисков перебоев с поставками.

Цель Японии в области ядерной энергетики на 2040 год соответствует цели на 2030 год: ее доля планируется в диапазоне от 20% до 22%, несмотря на проблемы, с которыми столкнулась отрасль после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. В 2023 году ядерная энергетика составила 8,5% от общего объема поставок электроэнергии в страну.

Новый энергетический план отменяет предыдущую цель «максимально сократить зависимость от ядерной энергетики» и включает планы по строительству инновационных реакторов следующего поколения на атомных электростанциях тех операторов, которые решили вывести из эксплуатации существующие реакторы.

Прогнозы на 2040 год предполагают рост спроса на электроэнергию на 12−22% по сравнению с уровнем 2023 года, особенно со стороны производителей полупроводников и центров обработки данных.

Хотя существующий энергетический план до 2030 года предусматривает, что новые виды топлива, такие как водород и аммиак, должны составлять около 1% в энергобалансе страны, в обновленном плане нет конкретных целевых показателей для них.

Как отметили некоторые аналитики, новый предлагаемый энергетический план более реалистичен, чем существующие цели до 2030 года. Это указывает на то, что правительство хочет привлечь инвестиции в возобновляемые источники энергии, включая аккумуляторные батареи, и сохранить СПГ в качестве переходного топлива.

В ноябре на совместном заседании Министерств промышленности и Министерства охраны окружающей среды был представлен проект стратегии, которая предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2035 году на 60%, а к 2040 году на 73% в качестве «прямого пути» к чистому нулю к 2050 году.

Окончательный вариант стратегии по борьбе с выбросами парниковых газов будет представлен в ООН в феврале 2025 года. Энергетический план, предположительно, будет доработан и одобрен кабинетом министров Японии в начале следующего года.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail