Власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения

Также, по его словам, несмотря на то, что в 2025 году планируется массовое внедрение цифрового рубля, «революции точно не будет». «У нас и так высокая доля безналичных расчетов, почти 90%. Ну и, соответственно, та доля наличных, которая есть, она, очевидно, будет обращаться», — добавил глава комитета.