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Власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Власти в России не будут делать никаких шагов по вытеснению наличных из обращения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Источник: © РИА Новости

«Государство никаких шагов делать не будет по вытеснению наличных», — сказал депутат.

Также, по его словам, несмотря на то, что в 2025 году планируется массовое внедрение цифрового рубля, «революции точно не будет». «У нас и так высокая доля безналичных расчетов, почти 90%. Ну и, соответственно, та доля наличных, которая есть, она, очевидно, будет обращаться», — добавил глава комитета.

«Есть привычки, традиции, особенно у старшего поколения. Младшие, конечно, уже вообще наличными не пользуются», — отметил Аксаков.

В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина позже поясняла, что ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями — сначала крупнейших игроков, более к этому готовых, а затем и всех остальных.