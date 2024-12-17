В АТОР оценили последствия отказа Турции от системы all inclusive

«Все разговоры про all inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Например, меньше ходят в рестораны, чтобы не нести дополнительных трат. Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что all inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги», — сказал Мурадян.