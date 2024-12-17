Sunlight займется продажей слитков золота в магазинах

Ювелирная сеть Sunlight до конца 2024 года запустит продажу инвестиционных золотых слитков. Об этом РБК рассказал коммерческий директор Sunlight Юрий Колеров.
Продажа инвестиционного золота организована через сотрудничество с аффинажным заводом «Красцветмет», пояснил Колеров: «Они выступают на стороне производителя: аффинажат золото (очищают металл от примесей. — РБК), преобразуют его в слитки, выдают документацию. Далее мы реализуем золото по агентскому договору».
Sunlight, которая в прошлом году заявила о планах провести IPO, также рассматривает возможности сотрудничества с различными участниками финансового рынка для создания совместных инвестиционных продуктов, связанных с драгоценными металлами, и не только, сказал Колеров, не конкретизировав детали.
Представитель «Красцветмета» сказал РБК, что завод планирует реализацию инвестиционных слитков как самостоятельно, так и через своих партнеров по всей России. «Инвестиционные слитки поступят в сеть Sunlight уже в этом году и будут реализовываться по конкурентным ценам по агентской модели продаж», — добавил он, уточнив, что за 2023−2024 годы завод произвел 70 тыс. штампованных золотых слитков общим весом почти 1,5 т.
С сентября 2024 года в России изменились правила оборота драгоценных металлов: теперь продавать такие ценности физическим лицам могут не только коммерческие банки, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели как агенты аффинажных заводов. Для этого такие компании или ИП должны осуществлять деятельность, подпадающую под код 47.77 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) — торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, а также состоять на специальном учете. Эта норма введена до 1 сентября 2030 года, следует из постановления правительства.
Как будет организована продажа золота
Sunlight будет продавать слитки 999-й пробы весом до 50 г онлайн и офлайн. По словам Колерова, стоимость слитков будет ниже, чем в банках. До конца года слитки появятся в магазинах в Москве, а в остальной сети — в начале 2025 года.
Также Sunlight планирует запустить обратный выкуп инвестиционных слитков, но только тех, которые проданы в ее магазинах. Компания сможет выкупать обратно даже поврежденное золото по цене, близкой к рыночной, подчеркнул Колеров: «Потому что мы работаем с этим металлом как ювелирная компания и сможем его потом использовать. Любая, даже самая маленькая царапина на инвестиционном слитке для банков критична, и банки такие слитки обратно не выкупают или выкупают по очень низкой цене. А у нас нет подобных ограничений».
Ювелирная компания Sokolov, в группу которой входит аффинажный завод «Кварт», не планирует продавать инвестиционное золото в своей сети, сказал РБК СЕО Sokolov Николай Поляков. РБК направил запрос в Минфин и крупные банки.
Под брендом Sunlight в России работает ООО «Солнечный свет», которое было основано в 2016 году. Изначально его учредителем был ювелирный эксперт Сергей Грибняков. В 2021 году контроль над ООО «Солнечный свет» перешел к акционерному обществу «ГРИ», учредителем которого тоже числился Грибняков.
Согласно бухгалтерской отчетности, ООО «Солнечный свет» завершило 2023 год с чистой прибылью 5,78 млрд руб., что в шесть раз превышает финансовый результат кризисного 2022 года. В 2020—2021 годах чистая прибыль компании составляла 2,3−2,8 млрд руб. Выручка компании в 2023 году составила 64,8 млрд руб. (плюс 53% к уровню предыдущего года). Капитал компании на отчетную дату достиг 26,7 млрд руб. В 2023 году ООО «Солнечный свет» направило на дивиденды 505 млн руб.
АО «ГРИ» по итогам прошлого года показало чистую прибыль на уровне 510,2 млн руб. при выручке 87,9 млн руб. Осенью 2023 года генеральный директор Sunlight Дмитрий Лазарев говорил, что компания планирует провести IPO.
100% акций ОАО «Красцветмет» принадлежит Красноярскому краю. Предприятие специализируется не только на производстве аффинажных драгоценных металлов, но также на изготовлении ювелирных изделий и компонентов для промышленности (стекольной, химической, добывающей, медицины и фармацевтики, электроники).
Как устроен рынок золота в России
На продаже физического золота и инвестиционных драгоценных металлов физлицам в России специализируются банки. В основном это крупные игроки с разветвленной сетью отделений — например, «Сбер», ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Совкомбанк. Такую услугу премиальным клиентам также оказывает Т-банк (бывший Тинькофф Банк). Золотые слитки также продает «Гознак».
В марте 2022 года власти отменили НДС в размере 20% при продаже банками слитков драгоценных металлов физлицам, что подстегнуло спрос населения на такие активы. За год россияне приобрели в кредитных организациях более 100 т золота, оценивал Минфин. В 2023-м продажи составили около 95 т, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Данные за 2024 год ведомство не раскрывало, но прогнозировало, что спрос на слитки «останется высоким».
Несмотря на отмену НДС, банковский спред между ценой продажи обратного выкупа золота у физлиц остается высоким и это замедляет развитие рынка, говорил в интервью журналу «Бюджет» замдиректора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов Минфина Николай Маргаритов. «На данный момент разница между ценой покупки и продажи составляет примерно 10−12%. Потенциальным решением проблемы является увеличение конкуренции на рынке драгоценных металлов, что позволит повысить ликвидность рынка золота в России», — отмечал он.
Маргаритов также обращал внимание на такую проблему, как отсутствие разветвленной сети сбыта инвестиционных драгметаллов. «Безусловно, крупнейшие банки страны имеют отделения на территории всех субъектов РФ, но для операций с золотом требуется соответствующее оборудование и технические специалисты. Большинство оборудованных надлежащим образом отделений банков расположены в центральной части России, из-за чего инвестирование в драгоценные металлы проблематично для жителей других регионов», — пояснял он. По словам чиновника, решение правительства о смягчении правил продажи драгоценных металлов позволит запустить их продажу как раз в «розничных ювелирных сетях напрямую от производителей».
В 2022 году, после отмены НДС на продажу слитков золота и появления ряда ограничений на работу с наличной иностранной валютой, был взрывной рост спроса на физические драгоценные металлы, но он закончился к середине 2022 года, говорит представитель «Сбера». По данным банка, спрос на золото в 2023 году был уже почти в три раза меньше, чем в 2022 году, а в 2024 году спрос на 15−20% выше, чем в 2023 году.
Спрос на физическое золото у российских инвесторов растет из-за геополитической нестабильности и снижения доверия к валютным активам из-за санкций, отмечает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. В соответствии с последним обзором World Gold Council (WGC), спрос на инвестиционные слитки и монеты в России в третьем квартале 2024 года составил 9,1 т, увеличившись на 2,2% к предыдущему кварталу и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, привел показатели аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. В то же время, отмечает он, спрос на ювелирные украшения вырос еще больше: в третьем квартале текущего года он составил 11,7 т против 8,9 т кварталом ранее.
Представитель «Сбера» считает, что спрос на золото будет расти, но без резкого всплеска. По его словам, клиенты все больше инвестируют в металлические счета: «Это точно такой же актив, на 100% привязанный к стоимости драгоценного металла, но лишенный минусов физической формы, таких как необходимость обеспечить надлежащее хранение и количество точек, где клиент может обменять свой актив обратно на рубли».
Каковы перспективы Sunlight
Основным конкурентным преимуществом Sunlight может быть то, что компания намерена предоставлять обратный выкуп инвестиционных слитков, считает председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба: «Сегодня это основное “узкое место” на рынке инвестиционного слиткового золота в России, потому что точек обратного выкупа слитков у банков, можно сказать, на пальцах двух рук». По его мнению, в отличие от банков Sunlight может использовать выкупленные назад слитки как лом и пускать в производство.
Еще одним преимуществом компании является ее широкая сеть, продолжает Кашуба. Петров считает плюсами большую сеть офлайн-магазинов и сильный бренд. Но он предупреждает, что у потенциальных инвесторов может возникнуть недоверие к нестандартным продавцам, так как они привыкли покупать физическое золото через банки.
По словам Кошубы, во многих странах мира, например в Германии или Китае, инвестиционные мерные слитки продаются не только в отделениях банков, но и в ювелирных сетях. «У российских потребителей в силу привычки действительно может быть какое-то предубеждение, но если это слиток от известного аффинажного завода со всеми сертификатами, все правильно оформлено, а цена конкурентоспособная и есть обратный выкуп, то чем это хуже предложения какого-нибудь банка? Ничем».
Что говорят банки
Пока о конкуренции в отрасли с новыми игроками говорить преждевременно, так как мощности банковского сектора в области оборота металлов больше практически всех прочих сетевых магазинов и у них уже отлажены процессы работы с потребителями инвестиционного золота, говорит представитель Газпромбанка. Банки могут обеспечить сохранность слитков в ячейках и предложить комплексное решение относительно управления финансами, добавляет представитель Т-банка. Но появление новых игроков будет стимулировать их улучшать сервис для клиентов, говорит он.
В части конкуренции важен и фактор цены, отмечает представитель ВТБ. Ретейлеры и небольшие банки заранее покупают партию слитков по фиксированной цене, потом продают с комиссией, поэтому может случиться так, что ретейлер купил слитки золота, а цена снизилась, тогда в банках цена будет значительно ниже, так как они могут оперативно менять его стоимость, отмечает представитель ВТБ.
По мнению вице-президента — начальника управления операций с драгоценными металлами Ланта Банка Ирины Лозинской, инвесторы, которым интересны небольшие слитки весом 5−10 г золота, могут приобрести их в ювелирном магазине. Но для покупки более крупных слитков клиенты выберут банк, где можно одновременно арендовать ячейку или разместить слитки на ответственное хранение.
По данным «Сбера», в физическое золото в равной степени инвестируют все сегменты клиентов, разница только в среднем чеке: самые массовые по числу проданных единиц — слитки золота в 10 г, а по массе — слитки золота весом 1 кг. Как рассказал представитель Т-банка, обычно слитками интересуются инвесторы, которые хотят переложить в защитные активы часть своего портфеля, и чаще всего они покупают слитки весом 50 и 100 г. У Газпромбанка популярными весами являются варианты по 20 и 100 г.