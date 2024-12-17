Sunlight займется продажей слитков золота в магазинах

Спрос на физическое золото у российских инвесторов растет из-за геополитической нестабильности и снижения доверия к валютным активам из-за санкций, отмечает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. В соответствии с последним обзором World Gold Council (WGC), спрос на инвестиционные слитки и монеты в России в третьем квартале 2024 года составил 9,1 т, увеличившись на 2,2% к предыдущему кварталу и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, привел показатели аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. В то же время, отмечает он, спрос на ювелирные украшения вырос еще больше: в третьем квартале текущего года он составил 11,7 т против 8,9 т кварталом ранее.