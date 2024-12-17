Страны СНГ формируют общий рынок труда, заявил Мишустин

«Благоприятный инвестиционный климат обеспечивает функционирующая в СНГ зона свободной торговли. С июня текущего года такой режим распространяется не только на товары, но и на услуги. Теперь предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их вложений на рынках Содружества. Всё это помогает обеспечивать граждан качественной продукцией и востребованными сервисами», — добавил премьер.