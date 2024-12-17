Страны СНГ формируют общий рынок труда, заявил Мишустин

Как отметил глава кабмина в интервью «Российской газете», уровень жизни людей всегда зависит от состояния экономики, ситуации с занятостью, качества деловой среды. Он подчеркнул, что РФ вместе с коллегами по СНГ держат все эти направления в фокусе постоянного внимания.
«Постепенно формируем общий рынок труда. Буквально на днях была принята обновленная концепция по этому вопросу», — заявил Мишустин.
Он упомянул, что в СНГ создана разветвленная система органов отраслевой кооперации, в том числе в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, информатизации и связи, в сфере научно-технического сотрудничества и инноваций, а также в различных областях регулирования.
«Благоприятный инвестиционный климат обеспечивает функционирующая в СНГ зона свободной торговли. С июня текущего года такой режим распространяется не только на товары, но и на услуги. Теперь предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их вложений на рынках Содружества. Всё это помогает обеспечивать граждан качественной продукцией и востребованными сервисами», — добавил премьер.