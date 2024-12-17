Спрос на растворимый кофе в интернете вырос на 30%

Ранее, 16 декабря, врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала «Известиям», что некоторым людям стоит ограничить или полностью исключить кофе из своего рациона. В первую очередь это касается детей, беременных и людей с высоким кровяным давлением. Говоря о детях, она отметила, что до 12 лет кофе в рационе ребенка быть не должно. А после можно давать не более одной чашки в день. Для взрослых людей, у которых нет проблем со здоровой, норма — две-три кружки в день.