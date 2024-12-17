РСПП попросил власти уточнить механизм взимания сбора за рекламу в Сети

В пресс-службе «Яндекса» сказали, что ждут подзаконных актов и разъяснений по процессу взимания нового сбора. «Рассчитываем, что описанная в них механика снимет имеющиеся у рынка вопросы. Видим опасения индустрии о неоднократном обложении сбором одной и той же суммы у каждого участника процесса показа рекламы», — сказал представитель этой компании. В Ассоциации цифровых платформ (включает «Сбер», «Яндекс», Wildberries, Ozon и «Авито») отметили, что, помимо риска «двойного» сбора, существуют риски двойного налогообложения в части доходов от рекламы. «Такой подход может привести к увеличению регуляторной и финансовой нагрузки на бизнес, росту стоимости рекламных услуг, а также переносу размещений на нерегулируемые ресурсы», — указал представитель ассоциации. Он также отметил, что в текущей версии проект готовящегося постановления расширяет понятие «рекламы» для маркетплейсов, классифайдов и поисковиков, что «противоречит как самому определению рекламы, закрепленному в законе, так и официальной позиции регуляторов». «Предлагаемые нормы предполагают, что одна и та же информация может считаться рекламой на одной платформе, но не быть ею на другой. Это не просто размывает понятие в отношении некоторых IT-компаний, но создает риск того, что отдельные объявления, акции или карточки товаров могут быть признаны рекламой», — сказал представитель ассоциации.