Россияне стали чаще покупать красную икру

При этом эксперты выяснили, что покупатели пока не готовы переходить на имитированную икру: ее продажи снизились на 1% год к году, до 1,6 млн кг. Всего посетители супермаркетов потратили на имитированную икру на 11% больше, чем в прошлом году за счет выбора более дорогих позиций.
Объем покупаемой черной икры снизился более значительно — на 16%, до 99 тыс. кг. При этом увеличился спрос на более дорогую черную икру, цена которой не повысилась, а в некоторых случаях наблюдалось и снижение, говорится в результатах исследования.
По данным аналитиков, наибольшее повышение спроса на икру наблюдается в Челябинске — на 41% год к году, до 50 тыс. кг. А наибольшее снижение — в Нижнем Новгороде (-2%, до 79 тыс. кг). Именно в этом городе наблюдается переход на более дорогую икру, но при этом покупать ее стали реже.
В то же время стабильно растут продажи крабового мяса и палочек в торговых сетях. За год россияне приобрели 14,7 млн продуктов, что на 9% больше аналогичного показателя 2023 года.
Ранее, 26 ноября, основатель сети магазинов «Икорный» Евгений Шувалов рассказал, что ждать дополнительного роста цен на икру в декабре не стоит. По его словам, у добросовестных продавцов новогодние запасы продукции на складах уже сформированы, объемы продаж понятны и каких-то факторов, способных серьезно повлиять на цены на полках магазинов, не существует. При этом он уточнил, что до этого цены увеличились в связи со слабыми уловами лосося на Дальнем Востоке в период лососевой путины 2024 года, а также из-за роста стоимости издержек у рыбодобытчиков и производителей.