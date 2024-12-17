Россияне стали чаще покупать красную икру

Ранее, 26 ноября, основатель сети магазинов «Икорный» Евгений Шувалов рассказал, что ждать дополнительного роста цен на икру в декабре не стоит. По его словам, у добросовестных продавцов новогодние запасы продукции на складах уже сформированы, объемы продаж понятны и каких-то факторов, способных серьезно повлиять на цены на полках магазинов, не существует. При этом он уточнил, что до этого цены увеличились в связи со слабыми уловами лосося на Дальнем Востоке в период лососевой путины 2024 года, а также из-за роста стоимости издержек у рыбодобытчиков и производителей.