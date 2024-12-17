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Россияне стали чаще покупать красную икру

Россияне за неполный 2024 год, с января по ноябрь, приобрели более 5 млн кг красной икры, что на 12% больше в объеме в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в результатах исследования программы лояльности «X5 Клуб», с которыми ознакомились «Известия» 17 декабря. Больше всего икры покупали в I квартале: на него пришлось 1,5 млн кг.

Источник: Reuters

При этом эксперты выяснили, что покупатели пока не готовы переходить на имитированную икру: ее продажи снизились на 1% год к году, до 1,6 млн кг. Всего посетители супермаркетов потратили на имитированную икру на 11% больше, чем в прошлом году за счет выбора более дорогих позиций.

Объем покупаемой черной икры снизился более значительно — на 16%, до 99 тыс. кг. При этом увеличился спрос на более дорогую черную икру, цена которой не повысилась, а в некоторых случаях наблюдалось и снижение, говорится в результатах исследования.

По данным аналитиков, наибольшее повышение спроса на икру наблюдается в Челябинске — на 41% год к году, до 50 тыс. кг. А наибольшее снижение — в Нижнем Новгороде (-2%, до 79 тыс. кг). Именно в этом городе наблюдается переход на более дорогую икру, но при этом покупать ее стали реже.

В то же время стабильно растут продажи крабового мяса и палочек в торговых сетях. За год россияне приобрели 14,7 млн продуктов, что на 9% больше аналогичного показателя 2023 года.

Ранее, 26 ноября, основатель сети магазинов «Икорный» Евгений Шувалов рассказал, что ждать дополнительного роста цен на икру в декабре не стоит. По его словам, у добросовестных продавцов новогодние запасы продукции на складах уже сформированы, объемы продаж понятны и каких-то факторов, способных серьезно повлиять на цены на полках магазинов, не существует. При этом он уточнил, что до этого цены увеличились в связи со слабыми уловами лосося на Дальнем Востоке в период лососевой путины 2024 года, а также из-за роста стоимости издержек у рыбодобытчиков и производителей.