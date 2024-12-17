Расчетный пас: Таиланд готов к торговле с РФ в нацвалютах

Таиланд заинтересован в расчетах с РФ в нацвалютах, сказал «Известиям» посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават. На Филиппинах следят за использованием таких платежей в торговле между странами АСЕАН с РФ и находятся в контакте с российскими властями по линии ЦБ. При успешном опыте партнеров и отсутствии вторичных санкций Манила также может рассмотреть такие расчеты с Москвой, уточнил посол этой страны в Москве Игорь Байлен. В целом Юго-Восточная Азия уже идет по пути дедолларизации. Какие есть препятствия и кто может выиграть от этого — в материале «Известий».
Какие страны Юго-Восточной Азии торгуют с Россией в нацвалютах
Таиланд заинтересован в расчетах с РФ в национальных валютах, рассказал «Известиям» посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.
— Да, это уже несколько лет обсуждается между Таиландом и Россией. С нашей стороны нет никаких проблем или принципиальных возражений по поводу такого сотрудничества, так что это зависит от наших коммерческих банков, — заявил дипломат.
Развитие торговли с Таиландом пока не вызывает большого оптимизма в части объемов и темпов роста, хотя налицо достаточно внушительный потенциал, говорит замдиректора ИКСА РАН, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Павел Кузнецов. Например, Таиланд чрезвычайно заинтересован в российских энергоносителях, но также и в развитии своей энергогенерации. Кроме того, мы можем поставлять в Таиланд российскую мясо-молочную продукцию, а в обратную сторону везти рыбную, уточнил он в беседе с «Известиями».
Пока Россия активно наращивает объем платежей в нацвалютах с Вьетнамом, одной из ключевых стран ЮВА. Владимир Путин во время своего визита в республику 20 июня заявил, что за I квартал 2024 года доля транзакций в рублях и донгах достигла 60%, хотя за весь прошлый год такие платежи обеспечили чуть более 40% двусторонних коммерческих сделок.
Возможно, новый статус государства — партнера БРИКС еще больше ускорит этот процесс. Таиланд и Вьетнам наряду с Малайзией и Индонезией официально вступят в эту категорию с 1 января 2025 года. Именно взаимодействие с группой дало, например, Куала-Лумпуру возможность получать от Москвы платежи за каучук напрямую в ринггитах, скорректированных по последнему обменному курсу.
Пока не уточняется, насколько плотно и в каких конкретно областях будут взаимодействовать новые партнеры с полноправными участниками, но известно, что внутри БРИКС идет работа над платформой BRICS Bridge, которая позволит использовать при расчетах нацвалюты. Ожидалось, что ее представят на саммите в Казани
Тем не менее на Западе перспектива создания BRICS Bridge многих очень встревожила. Параллельно с казанским саммитом в Вашингтоне прошли ежегодные заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как пишет FT, официальные лица Центробанков западных стран всерьез восприняли инициативу России. Они даже признали, что в долгосрочной перспективе есть риск фрагментации глобальной платежной системы на фоне геополитической напряженности. «Вы уже видите, что Россия и Китай ищут способы увеличить количество платежей друг с другом, полностью избегая доллара. Поэтому нам нужно ускорить работу, которую мы проводим для улучшения трансграничных платежей», — заявил неназванный представитель ЦБ одной из стран.
Публично зато высказался избранный президент США Дональд Трамп. Еще официально не вступив в должность, он уже пригрозил установить пошлину в 100% для товаров из государств БРИКС и закрыть американский рынок в случае отказа от доллара и утверждения собственной валюты для расчетов. «Они могут пойти и найти другого лоха! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке на прощание», — высказался Трамп в свойственной ему манере.
Пока Запад занят улучшением трансграничных платежей и ожидает прихода Трампа в Белый дом, еще одна страна ЮВА могла бы рассмотреть возможность перейти на расчеты с РФ в нацвалютах. Филиппины пока еще к этому не пришли, но такой вариант возможен, об этом рассказал «Известиям» посол страны в РФ Игорь Байлен.
— Филиппины находятся в контакте с российскими властями по линии Центральных банков. Мы пока следим за ситуацией, так как есть более обширные экономики по сравнению с Филиппинами, например Таиланд, Вьетнам, Малайзия и Индонезия. И вот мы учимся у соседей: если что-то подобное сработает и при этом не будет вторичных санкций, то мы, конечно, за, — отметил посол.
Россия уже ведет переговоры о введении торговли с использованием национальных валют с Индонезией, прорабатывается вопрос и с Камбоджей. В начале 2024 года говорилось о скором переходе на аналогичные взаиморасчеты с Мьянмой.
Экономические перспективы для России в Азии
Под Юго-Восточной Азией в политическом контексте обычно подразумевается АСЕАН, то есть Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Россия же полномасштабный партнер по диалогу: этот статус получают страны, сыгравшие важную роль в развитии ассоциации за половину столетия, то есть примерно с момента создания АСЕАН. Партнеры также оказывают дипломатическую поддержку во времена кризиса, содействуют экономическим, социальным и культурным инициативам стран организации.
Безусловно, со странами-партнерами активно развивается торговля. Так, по итогам 2023 года товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 14,6% и достиг исторического максимума — почти $22 млрд. Вероятно, прибавить в торговле помогли расчеты в нацвалютах, которые значительно облегчают этот процесс. На данный момент Вьетнам — уже давно крупнейший торговый партнер России в АСЕАН. Хорошая динамика наблюдается с Индонезией и Малайзией, с Филиппинами можно прощупывать возможности сотрудничества на уровне бизнеса, но, конечно, с Таиландом развивать партнерство проще: в геополитическом плане Бангкок стремится поддерживать сбалансированные отношения с крупными державами, включая США, Китай, а также Россию, отношения с которой рассматриваются как важные и стратегические, отметила старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Елена Бурова.
— В настоящее время в условиях торговых войн и санкций большинство стран ЮВА выступают в качестве посредников, реэкспортеров продукции, поэтому для нас это важный перевалочный пункт нашей продукции, — пояснила «Известиям» эксперт.
Кстати, совсем недавно,
Регион Юго-Восточной Азии для России, безусловно, перспективный и важный, в том числе и из-за растущего политического веса стран Глобального Юга, который все больше выходит из-под контроля коллективного Запада.
— Здесь расположены быстрорастущие экономики (с увеличением в среднем на 4,6%) с высокими потребностями в российских энергоносителях, удобрениях, химической и металлургической продукции, технологиях (атомные, разработка полезных ископаемых). Здесь большие и растущие потребительские рынки, в том числе Индонезия — самая большая мусульманская страна в мире. Здесь производится много сельхозпродукции, важной для нашей промышленности, в том числе пальмовое масло и каучук, — добавил Павел Кузнецов.
При этом эксперт предупреждает, что при всех потенциальных возможностях наращивать торговлю в нацвалютах все же проблематично: нет достаточных рыночных возможностей, валютные курсы нестабильны, инфляция и, самое главное, нет одинаковых валют и нет универсального механизма перехода на торговлю в них. И здесь эта задача может быть решена пока только при участии БРИКС с использованием особых внутренних платежных процедур. На этом фоне расширение объединения за счет юго-восточных партнеров вполне на руку внешнеэкономическим амбициям России.