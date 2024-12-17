Расчетный пас: Таиланд готов к торговле с РФ в нацвалютах

Кстати, совсем недавно, 26—27 ноября , в Куала-Лумпуре проходил международный бизнес-форум «Мир возможностей: Россия — АСЕАН» при поддержке Минпромторга и Торгового представительства РФ в Малайзии. Как заявили в представительстве российского Минэка в этой стране, сейчас готовится программа торгово-экономического сотрудничества Россия — АСЕАН на ближайшие 10 лет. Соответствующий документ примут уже в 2025 году. Помимо целей по увеличению товарооборота в программу включат и взаимодействие в области инвестиций, цифровой трансформации, науки и технологий, логистики, климата, туризма. Не исключено, что документ предусматривает и увеличение доли расчетов в нацвалютах. Это было бы выгодно и странам АСЕАН. В мае 2023 года члены организации договорились нарастить объемы взаимной торговли в местной валюте, снизив таким образом зависимость от доллара. Чуть раньше премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим предложил создать целую структуру — Азиатский валютный фонд. По его словам, идею положительно воспринял, например, председатель КНР Си Цзиньпин.