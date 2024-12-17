Позолотили ручку: блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях

Российские крупные блогеры в разы нарастили доходы в запрещенных соцсетях, несмотря на их блокировку. Только в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) доход от рекламы вырос почти на 20%, до 130 млн рублей, рассказали «Известиям» в Ассоциации блогеров и агентств. В целом рекламодатели потратили на рекламу в Instagram, X (бывш. Twitter), Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) за 11 месяцев 2024-го в восемь раз больше, чем годом ранее, — 4,7 млрд рублей. По словам экспертов, массово перевести аудиторию на легальные медиаплатформы блогерам пока не удалось, однако отечественные соцсети не отстают и развивают свои сервисы.