Не отследи: россиян атакует банковский троян под видом трекера посылок

Перед Новым годом хакеры стали массово распространять мобильный банковский троян Mamont — под видом трекера для отслеживания посылок, выяснили «Известия». Сначала покупателя заманивают в фишинговый онлайн-магазин, через Telegram он делает заказ по выгодной цене с оплатой при получении. А для отслеживания доставки человека просят скачать трекер, под которым и кроется зловред, заявили в «Лаборатории Касперского». Он перехватывает SMS и push-уведомления, с помощью которых мошенники могут, например, красть средства пользователей через SMS-банкинг. Как обезопасить себя — в материале «Известий».