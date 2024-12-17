Курьеры обогнали программистов в топе востребованных в России профессий

Спрос на курьеров на российском рынке труда за два года вырос почти вдвое, на 97%; по итогам 2024 года доставщики вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в стране, следует из исследования hh.ru (есть у РБК) по случаю Дня курьера. Этот неофициальный праздник отмечается 17 декабря.
За этот год российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров.
«Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в курьерах на российском рынке труда выросла почти в два раза, на 97%», — говорится в исследовании.
Больше всего вакансий для доставщиков в текущем году разместили работодатели из Москвы (более 20 тыс. вакансий, или 15% от всего объема по стране), Московской области (16,4 тыс., или 8%) и Санкт-Петербурга (15,4 тыс., или 8%).
Среди наиболее востребованных профессий в России курьеры заняли 13-е место (по сравнению с 2023 годом они поднялись сразу на три позиции в рейтинге, обогнав инженеров-конструкторов, слесарей и программистов).
По итогам 2024 года средний возможный доход доставщиков достиг 117 тыс. руб., что на 21% выше показателей за прошлый год и на 65% за 2022-й. «При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. руб.», — отмечают в hh.ru.
Наибольшие зарплаты курьерам в этом году предлагали работодатели из Ленинградской области (более 133 тыс. руб.), Московской области (128,6 тыс. руб.) и Северной Осетии (125,8 тыс. руб.).
Согласно совместному обзору hh.ru и ПЭК, к ноябрю 2024 года курьеры получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.) — медианная заработная плата этих работников за январь—ноябрь повысилась на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц. hh.ru и ПЭК объясняли это дефицитом работников служб доставки. Так, за январь—ноябрь количество вакансий для курьеров увеличилось за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%.