Курьеры обогнали программистов в топе востребованных в России профессий

Согласно совместному обзору hh.ru и ПЭК, к ноябрю 2024 года курьеры получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.) — медианная заработная плата этих работников за январь—ноябрь повысилась на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц. hh.ru и ПЭК объясняли это дефицитом работников служб доставки. Так, за январь—ноябрь количество вакансий для курьеров увеличилось за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%.