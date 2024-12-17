Индекс Мосбиржи впервые с марта 2023 года опустился ниже 2400 пунктов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,33%, опустившись до уровня 2388,21 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 10:00 мск. Ниже отметки 2400 пункта индекс Мосбиржи опустился впервые с 24 марта 2023 года.
С начала 2024 года российский индикатор потерял более 22%, а с майского пика — почти 32%. «По масштабам и продолжительности — это одна из крупнейших коррекций в истории российского фондового рынка», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«На рынке апатия из-за жесткой позиции ЦБ по ставке — на фоне рекордной стоимости кредита в экономике привлекательность бумаг снижается пропорционально росту ставки дисконтирования. В такой обстановке не до оптимизма — ликвидность из рисковых активов уходит в безрисковые инструменты денежного рынка и на банковские вклады. Пока не будет сигнала на монетарный разворот, поток в акции останется ограниченным», — отмечает эксперт.
Большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — считают, что совет директоров повысит ключевую ставку с 21% до 23% годовых. Подъема ставки на 200 б.п. ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов.
По словам Михаила Зельцера, ситуацию усугубляют геополитическая неопределенность, новый пакет санкций ЕС, налоговое ужесточение в нефтяной отрасли; ограничение на обращение расписок.
Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России из-за Украины, сообщил Совет ЕС. Меры в основном направлены на борьбу с обходом ранее принятых санкций с помощью «теневого флота» и с целью «ослабления военно-промышленного комплекса» России, говорится в сообщении. Под ограничения подпали 52 танкера, перевозящих российскую нефть. Общее число судов под европейскими санкциями достигнет 79. Под санкции также попал девелопер ПИК.
«Новые санкции усилили давление на рынок, затронув девелоперов, энергетический сектор и экспортеров, включая ограничения на нефтяные и газовые перевозки. Ожидание ужесточения денежно-кредитной политики усиливает распродажи, особенно в бумагах с высокой долговой нагрузкой», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Во вторник давление на индекс Мосбиржи оказывает дивидендный гэп ЛУКОЙЛа. Акции ЛУКОЙЛа, которые с сегодняшнего дня «очистились» от дивидендов, имеют большой вес в индексе Мосбиржи (17,91%) и поэтому падение их стоимости тянет рынок вниз за собой.
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