Индекс Мосбиржи впервые с марта 2023 года опустился ниже 2400 пунктов

«На рынке апатия из-за жесткой позиции ЦБ по ставке — на фоне рекордной стоимости кредита в экономике привлекательность бумаг снижается пропорционально росту ставки дисконтирования. В такой обстановке не до оптимизма — ликвидность из рисковых активов уходит в безрисковые инструменты денежного рынка и на банковские вклады. Пока не будет сигнала на монетарный разворот, поток в акции останется ограниченным», — отмечает эксперт.