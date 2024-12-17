Индекс Мосбиржи, дивгэп ЛУКОЙЛа, акции Novabev: дайджест инвестора

«Провал будет серьезный, и иной акции на его ликвидацию могло бы потребоваться много времени, но в ЛУКОЙЛе все может быть куда быстрее», — также уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он подсчитал, что на фоне повышенных дивидендных ожиданий и с учетом статистики перекрытия дивгэпов курс вернется на исходный уровень 16 декабря еще до февраля 2025 года.