Индекс Мосбиржи, дивгэп ЛУКОЙЛа, акции Novabev: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 16 декабря индекс Мосбиржи упал на 2,613%, до 2420,3 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть ниже — на отметке 2419,33 пункта, потеряв за день 2,65%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии снизился на 2,12%, до 740,87 пункта.
Российский рынок обновил минимумы текущего года, опустившись ниже локального минимума 27 ноября (2426,02 пункта). Самым низким значением основной сессии стал уровень 2419,57 пунктов, на вечерней сессии индекс Мосбиржи падал еще ниже — до 2410 пунктов. В итоге индикатор обновил минимум с 27 марта 2023 года.
В плюсе в составе индекса Мосбиржи сумела закрыться лишь одна компания — «Юнипро» (+0,18%).
«Покупатели не решаются вернуться в акции перед потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, а также на фоне усиления санкционного давления после принятия ЕС 15-го пакета антироссийских санкций», — прокомментировала динамику рынка аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«Новые санкции усилили давление на рынок, затронув девелоперов, энергетический сектор и экспортеров, включая ограничения на нефтяные и газовые перевозки. Ожидание ужесточения денежно-кредитной политики усиливает распродажи, особенно в бумагах свысокой долговой нагрузкой», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что санкционный фактор вряд ли мог стать основной причиной усиления распродаж на российском рынке. «Новость о принятии ЕС 15-го пакета антироссийских санкций была ожидаемой, поскольку вероятная дата его утверждения и основные параметры были анонсированы еще на прошлой неделе», — пояснил он.
Скорее всего, по словам Дмитрия Бабина, на фоне опасений очередного повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу другие негативные драйверы лишь усиливают желание все большего количества участников рынка сократить позиции в акциях.
Аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что в целом падение индекса можно объяснить тем, что в отдельных бумагах начали срабатывать «стоп-лоссы» и «маржин-коллы». По их мнению, во вторник из-за дивидендных гэпов рынок упадет еще ниже.
Снижением откроются торги акциями ЛУКОЙЛа, «Северстали», «Хэдхантера» и ММЦБ. Гэпы этих акций отнимут у индекса Мосбиржи примерно 30 пунктов или 1,2%. В результате индикатор опять обновит годовой минимум. Возможно временное падение ниже 2400 пунктов, но вряд ли рынок уйдет ниже 2360−2380 пунктов, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
В понедельник был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа под дивиденды. Сегодня акции компании откроются снижением на фоне дивидендного гэпа.
Компания выплатит акционерам промежуточные дивиденды в размере ₽514 на акцию. Такая выплата дает доходность 7,58% по цене закрытия торгов понедельника.
Размер гэпа обычно равен размеру дивидендов, скорректированному на налог, пишут эксперты «Альфа-Инвестиций». По их расчетам, падение котировок может составить 6,5−7%.
В брокере считают, что бумаги ЛУКОЙЛа имеют неплохие шансы на быстрое закрытие гэпа. По оценке аналитиков, в среднем у ЛУКОЙЛа это занимает 25 рабочих дней.
«Провал будет серьезный, и иной акции на его ликвидацию могло бы потребоваться много времени, но в ЛУКОЙЛе все может быть куда быстрее», — также уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он подсчитал, что на фоне повышенных дивидендных ожиданий и с учетом статистики перекрытия дивгэпов курс вернется на исходный уровень 16 декабря еще до февраля 2025 года.
Акции Novabev Group
Акции производителя крепкого алкоголя Novabev Group (BELU) по итогам торгов 16 декабря обвалились на 12,64%, до ₽470. На минимуме в ходе торгов бумаги опускались до ₽460, теряя в моменте 14,5%. Бумаги Novabev Group стали абсолютными аутсайдерами понедельника.
Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев пояснил падение котировок тем, что некоторым брокерам начали поступать акции компании, которые ранее были заморожены на счетах инвесторов.
«Напомню, что дробление проходило с коэффициентом один к восьми: одна акция была доступна сразу, а семь были заблокированы. Сегодня эти семь акций поступили на счета в ряд брокерских компаний, и инвесторы начали продавать свои позиции в рынок, что привело к обвалу котировок», — отметил аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.
«РБК Инвестиции» в понедельник опросили брокеров и убедились, что часть из них уже дала возможность клиентам торговать новыми акциями Novabev.
Также в понедельник сама компания сообщила, что заблокированные дополнительные акции станут доступными к торгам уже на этой неделе, отметив, что утром разблокированные бумаги уже были доступны к торгам у нескольких брокеров.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин пояснил, что бумаги алкогольной компании оказались в лидерах снижения из-за большого навеса продавцов. «В ближайшее время навес сохранится. Но текущая фундаментальная оценка компании уже выглядит невысокой», — считает он.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽101,5, продать — по ₽100,5;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽102, продать — по ₽99,44.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽109,29, продать — по ₽108,76;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 109,6, продать — по 107.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,47, продать — по ₽14,42;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,3.
Корпоративные события
«Озон Фармацевтика». ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события
Дивидендые гэпы в бумагах ЛУКОЙЛа, «Северстали», «Хэдхантера» и ММЦБ.
Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи в юанях.
Великобритания: уровень безработицы в октябре — 10:00 мск.
Германия: индекс экономических ожиданий IFO в декабре — 12:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в декабре — 13:00 мск.
США: розничные продажи в ноябре — 16:30 мск.
США: промышленное производство в ноябре — 17:15 мск.
США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB в декабре — 18:00 мск.
США: запасы нефти по данным API — 00:30.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2420,3 (-2,61%).
Индекс РТС: 740,87 (-2,12%).
S&P 500: 6074,08 (+0,38%).
Dow Jones Industrial Average: 43 717,48 (-0,25%).
NASDAQ Composite: 20 173,89 (+1,24%).