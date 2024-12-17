Госдума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обязывает внесенных в реестр иноагентов хранить доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, сдачи ее в аренду на спецсчетах. За в третьем чтении проголосовали 411 депутатов, голосов против не было, как и воздержавшихся.