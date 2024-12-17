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Госдума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обязывает внесенных в реестр иноагентов хранить доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, сдачи ее в аренду на спецсчетах. За в третьем чтении проголосовали 411 депутатов, голосов против не было, как и воздержавшихся.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был внесен в Думу 14 ноября и в первоначальном виде касался только зачисления на спецсчета доходов от интеллектуальной деятельности иноагентов. Как поясняли РБК юристы, к ним относятся любые произведения — литературные и музыкальные, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие обозначения.

Поправками ко второму чтению список доходов, подлежащих зачислению на спецсчета, расширился — в него вошли средства признанных иноагентами граждан от продажи недвижимости и транспортных средств или сдачи их в аренду, а также на доходы в виде процентов по вкладам или дивидендов.