Госдума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Законопроект был внесен в Думу 14 ноября и в первоначальном виде касался только зачисления на спецсчета доходов от интеллектуальной деятельности иноагентов. Как поясняли РБК юристы, к ним относятся любые произведения — литературные и музыкальные, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие обозначения.
Поправками ко второму чтению список доходов, подлежащих зачислению на спецсчета, расширился — в него вошли средства признанных иноагентами граждан от продажи недвижимости и транспортных средств или сдачи их в аренду, а также на доходы в виде процентов по вкладам или дивидендов.