Госдума одобрила возможность вывода дивидендов с ИИС-3

Госдума приняла в третьем чтении закон, дающий право на вывод дивидендов, поступающих на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на внешние счета, однако эта норма не касается купонов по облигациям. В настоящий момент для ИИС-3 действует запрет на вывод как инвестиционного дохода, так и дивидендных и купонных выплат на другие счета. При этом запрет не затрагивает старые типы ИИС — А и Б.
Принятым законопроектом будут внесены поправки в ст. 10.2−1 закона «О рынке ценных бумаг». Чтобы вернуть право на вывод дивидендов, второй абзац пункта 5 указанной статьи дополнен и будет сформулирован следующим образом:
«Перечисление доходов, за исключением дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается».
В начале декабря президент Владимир Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков тогда сообщил «РБК Инвестициям», что соответствующий законопроект уже готов и может заработать с 2025 года.
Банк России, отвечая в своем телеграм-канале днем ранее на вопрос, когда будет возможность выводить купоны и дивиденды с ИИС-3, сообщил, что изменения будут распространяться в том числе на уже открытые ИИС-3.
«Также возможность зачисления дивидендов, например, на банковский счет должна быть предусмотрена условиями ведения ИИС-3 брокера или управляющего. При этом поправки не затрагивают купонные и иные выплаты по ценным бумагам. Они, как и прежде, должны зачисляться на ИИС-3», — подчеркивается в ответе регулятора.
Ранее профессиональная индустрия и получатели ее услуг единодушно называли главным минусом ИИС-3 запрет на вывод купонов и дивидендов на банковские счета. «Инвесторы — живые люди. Стоимость жизни растет, и им банально нужна “зарплата” от своих вложений», — пояснял директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев.
В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) подтверждением того, что ИИС-3 не привлек инвесторов, считают статистику регулятора: количество ИИС по итогам девяти месяцев 2024 года меньше, чем по итогам 2023 года. Также АВО направляла письмо в администрацию президента Российской Федерации с просьбой вернуть инвесторам право получения дивидендов и купонов на банковский счет.
С 1 января 2024 года в силу вступили поправки к № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которые создают законодательную базу для нового типа индивидуального инвестиционного счета (ИИС). В частности, в законе об основных параметрах ИИС-3 был закреплен прямой запрет на выплату как дохода, так и дивидендных и купонных выплат с 2024 года на внешние счета.
На этапе рассмотрения законопроекта депутат Госдумы Михаил Шеремет вносил поправку, которая позволила бы обойти запрет в части дивидендов и купонов, однако она была отклонена.
В отношении ИИС-1 и ИИС-2 сохраняется возможность на перечисление дивидендных выплат по акциям и купонных выплат по облигациям на банковский счет.