Госдума одобрила возможность вывода дивидендов с ИИС-3

Госдума приняла в третьем чтении закон, дающий право на вывод дивидендов, поступающих на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на внешние счета, однако эта норма не касается купонов по облигациям. В настоящий момент для ИИС-3 действует запрет на вывод как инвестиционного дохода, так и дивидендных и купонных выплат на другие счета. При этом запрет не затрагивает старые типы ИИС — А и Б.