ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани

«ФАС раскрыла картель… на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях… общая сумма государственных контрактов составила 14 921 788 269 рублей… часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ».
По данным ведомства, организации, занимающиеся строительством, ремонтом и реконструкцией дорог в указанных регионах, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 28 торговых процедурах.
Участникам картеля грозят оборотные штрафы, добавила служба.