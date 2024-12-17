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ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 15 миллиардов рублей на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«ФАС раскрыла картель… на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях… общая сумма государственных контрактов составила 14 921 788 269 рублей… часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ».

По данным ведомства, организации, занимающиеся строительством, ремонтом и реконструкцией дорог в указанных регионах, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 28 торговых процедурах.

Участникам картеля грозят оборотные штрафы, добавила служба.