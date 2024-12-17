ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани

«ФАС раскрыла картель… на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях… общая сумма государственных контрактов составила 14 921 788 269 рублей… часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”», — говорится в сообщении.