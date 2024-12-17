Дело о доначислении НДФЛ за труд самозанятых дошло до Верховного суда

Практика, когда компании привлекают самозанятых по сути к полноценной работе, как работников по найму, распространена главным образом у некрупного бизнеса и там, где есть высокая текучка кадров или используется труд удаленщиков, говорит Родионова. В последнее время налоговые органы проявляют все возрастающее внимание к ситуациям привлечения самозанятых компаниями и ИП даже в ситуациях, когда у сторон нет намерения подменить трудовые отношения гражданско-правовыми, указывает старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Авакьян. По ее словам, налоговые органы зачастую применяют формальный подход и не анализируют детально особенности отношений между сторонами. «К примеру, регулярность выплаты вознаграждения самозанятым или привлечение самозанятых на “абонентское” оказание услуг не могут служить основанием для налоговых доначислений, однако на практике служат “красными флагами” для налоговых органов», — поясняет она.