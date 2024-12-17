Дело о доначислении НДФЛ за труд самозанятых дошло до Верховного суда

Верховный суд России рассмотрит дело о доначислении налога предпринимателю, который привлекал для работы самозанятых. ФНС настаивает на том, что бизнесмен должен уплатить полную сумму НДФЛ с оплаты труда этих лиц, поскольку фактически они состояли с ним в трудовых отношениях. Суды нижестоящих инстанций постановили, что, поскольку самозанятые платили налог на профессиональный доход (НПД), сумма доначисленного налога и штраф должны быть уменьшены.
Верховный суд 11 декабря принял к сведению кассационную жалобу Межрайонной инспекции ФНС № 28 по Челябинской области, ее рассмотрит судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Заседание назначено на 29 января, следует из карточки дела.
Спор между ФНС и ИП
Как следует из определения Верховного суда от 11 декабря, в 2023 году налоговая служба провела камеральные проверки расчетов по страховым взносам и НДФЛ в отношении индивидуального предпринимателя Фарита Садыкова и начислила ему как налоговому агенту за 2021 год НДФЛ в сумме 2,6 млн руб. и вменила штраф в размере 65 тыс. руб. Предприниматель в своей работе пользовался услугами самозанятых, однако инспекция пришла к выводу, что «фактически граждане находились с заявителем в трудовых правоотношениях, а предпринимателем совершены умышленные действия, направленные на уклонение от уплаты НДФЛ в соответствующих суммах».
Садыков обжаловал решение в Арбитражном суде Челябинской области, который частично удовлетворил его требования. Суд согласился с выводами налогового органа об умышленном создании им видимости гражданско-правовых отношений с самозанятыми при фактическом наличии трудовых отношений в целью необоснованной налоговой выгоды, в том числе по НДФЛ. Но при этом суд указал, что самозанятые уже уплатили в бюджет 794,4 тыс. руб. в виде налога на профессиональный доход, имеющего сходную налоговую базу с НДФЛ. Соответственно, суд решил, что справедливо будет учесть суммы уплаченного самозанятыми налога при доначислении предпринимателю НДФЛ. Также на 19,9 тыс. руб. был сокращен штраф предпринимателю.
Впоследствии эту позицию подтвердили 18-й арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа.
Налог на профессиональный доход — специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Он действует с 2019 года. Ставка налога составляет 4%, если самозанятый оказывает услуги физическим лицам, и 6% — если юридическим. Учет доходов и уплату налога самозанятый сам ведет в приложении ФНС «Мой налог». По данным ФНС, число самозанятых составляет 11 млн человек.
Позиция ФНС
Налоговая инспекция дошла до Верховного суда, отстаивая необходимость взыскать с предпринимателя полную сумму НДФЛ, которую он должен был заплатить с оплаты труда сотрудников, оформленных как самозанятые.
Инспекция апеллирует к п. 1 ст. 123 НК РФ, согласно которой штраф взыскивается именно за неправомерное неудержание или неперечисление (ровно как неполное удержание или перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом. Субъектом правонарушения в данном случае является налоговый агент, и штраф был наложен на предпринимателя не за неуплату налога, повлекшую причинение ущерба бюджету, а за неисполнение обязанности налогового агента, следует из доводов ФНС, изложенных в материалах ВС. Даже если работник самостоятельно исчислит и уплатит НДФЛ, это не означает, что налоговый агент исполнил свою обязанность, аргументировали налоговики.
«В настоящем деле предпринимателем ни одна из указанных выше обязанностей исполнена не была, следовательно, фактически установлено бездействие налогового агента, образующее состав налогового правонарушения, предусмотренного статьей 123 Налогового кодекса, применительно ко всей сумме подлежащего уплате НДФЛ без учета уплаченного физическими лицами налога на профессиональный доход», — говорится в документе.
И поскольку обязанность налогового агента по удержанию и перечислению налога в бюджет остается неисполненной, штраф также должен исчисляться в полном объеме, полагает инспекция ФНС.
Кроме того, по мнению налоговиков, нельзя зачесть уплаченный самозанятыми налог на профессиональный доход в счет недоимки по НДФЛ, поскольку эти налоги поступают в разные бюджеты бюджетной системы. Налог на профессиональный доход идет в бюджет региона и бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а НДФЛ — в региональный бюджет и бюджеты органов местного самоуправления.
«Доводы налогового органа, изложенные в жалобе, заслуживают внимания», в связи с чем дело будет рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам, отмечается в определении Верховного суда.
С позиции налоговой, речь идет о самостоятельных обязанностях разных субъектов налогообложения, поэтому для не исполнившего свои обязанности налогового агента лица следует делать расчет по полной программе, а у самозанятого сформируется в части его выплат переплата, поясняет руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова.
РБК направил запрос в ФНС России.
Возможный прецедент
ВС впервые будет определять размер недоимки за неполное удержание налоговым агентом НДФЛ, говорит управляющий партнер и руководитель налоговой практики ASB Consulting Group Роман Маргулис. Однако в остальном решения по самозанятым все чаще становятся предметом рассмотрения высшей судебной инстанции, отмечает юрист. В частности, в октябре было вынесено определение ВС, в котором оценивалась правомерность применения режима налога на профессиональный доход к доходам в виде процентов по займу. А в арбитражных судах по различным вопросам, связанным с налогом на профессиональный доход, рассмотрено более 500 дел, отмечает руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ Legal Вадим Зарипов.
По словам Родионовой, сложившаяся судебная практика по делам с самозанятыми складывается, как правило, в пользу ФНС. При этом в основном это дела, когда правонарушение налогоплательщиков было бесспорно доказано налоговыми органами, уточняет она.
Практика, когда компании привлекают самозанятых по сути к полноценной работе, как работников по найму, распространена главным образом у некрупного бизнеса и там, где есть высокая текучка кадров или используется труд удаленщиков, говорит Родионова. В последнее время налоговые органы проявляют все возрастающее внимание к ситуациям привлечения самозанятых компаниями и ИП даже в ситуациях, когда у сторон нет намерения подменить трудовые отношения гражданско-правовыми, указывает старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Авакьян. По ее словам, налоговые органы зачастую применяют формальный подход и не анализируют детально особенности отношений между сторонами. «К примеру, регулярность выплаты вознаграждения самозанятым или привлечение самозанятых на “абонентское” оказание услуг не могут служить основанием для налоговых доначислений, однако на практике служат “красными флагами” для налоговых органов», — поясняет она.
Позиция, которую займет судебная коллегия по экономическим спорам, не очевидна и не предопределена, считает Зарипов. «Можно ожидать, что она выразит крайне негативное отношение к оформлению работников самозанятыми, но при этом подтвердит необходимость налоговой реконструкции, то есть сальдирования суммы НДФЛ на сумму НПД в той части, в которой он зачисляется в региональный бюджет. А для определения размера штрафа необходимо учитывать всю сумму НПД, поскольку речь идет о карательной ответственности», — рассуждает юрист.
Если ВС поддержит позицию налогоплательщика и подход нижестоящих судов, налоговые органы должны будут учитывать суммы, которые были уплачены в бюджет самозанятыми в виде налога на профессиональный доход, для установления истинного размера налогового обязательства налогового агента, подтверждает Авакьян. Она напоминает, что ранее ВС занимал сходную позицию в делах, связанных с дроблением бизнеса, и, в частности, отмечал, что суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от искусственно разделенной деятельности, должны учитываться при определении размера налоговой обязанности по общей системе налогообложения налогоплательщика — организатора группы. При этом и сами налоговые органы ранее указывали на необходимость учета налога, который перечислили участники схемы дробления, а также соответствующего уменьшения пени и штрафа по налогу на прибыль, указывает юрист.
«Если ВС все же согласится с подходом налоговых органов, это будет означать, что доначисление полной суммы НДФЛ и штрафа налоговому агенту без учета уже уплаченных платежей будет выступать в качестве дополнительной санкции и двойного налогообложения участников правоотношений», — предполагает Авакьян.
Удовлетворение требований ФНС может привести к ощутимым рискам для компаний, которые совершают выплаты физическим лицам, солидарен Маргулис. «Сумма самозанятого налога заложена в вознаграждении по гражданскому договору. Отсутствие зачета такой суммы в доначисленный НДФЛ фактически будет приводить к двойному финансовому бремени для налогового агента», — поясняет он.