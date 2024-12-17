ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку

Ранее замруководителя думской фракции «Новые люди» Александр Демин направил обращение председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, и высокорискованных заемщиков.
«В ряде стран действует тестирование финансовой грамотности заемщика по отдельным видам договоров, в первую очередь ипотечных (в силу величины сумм, сроков и рисков, свойственных данному типу кредитования). Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей», — сказано в ответе ведомства (есть в распоряжении РИА Новости).
В документе отмечается, что тема осознанного отношения к получению заемных средств и обслуживанию долга присутствует во всех проектах и программах по финансовой грамотности Банка России — для работающих граждан и для пенсионеров, для студентов и даже школьников.
«Вместе с Минфином России и другими органами исполнительной власти идет работа не только по повышению уровня знаний о финансах, но также по формированию финансовой культуры наших граждан, то есть определенных навыков и привычек — анализировать доходы и расходы, оценивать свою кредитную нагрузку, ответственно относиться к обслуживанию долга. Только в этом году участниками проектов и программ Банка России по финансовой грамотности стали более 11 млн россиян», — подчеркивается в ответе.
Дополнительно ЦБ отмечает, что при участии Банка России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
«Указанным проектом федерального закона предусматривается установление обязательного “периода охлаждения” по потребительским кредитам и займам: промежутка времени между согласованием индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и получением кредита (займа), в который заемщик сможет отказаться от получения заемных средств. Установление такого “периода охлаждения”, в том числе, позволит потребителю дополнительно пересмотреть свое решение, оценить его целесообразность и принять рационально обоснованное решение о получении кредита или займа или отказа от него», — объяснили в ЦБ.