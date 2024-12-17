ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку

«Вместе с Минфином России и другими органами исполнительной власти идет работа не только по повышению уровня знаний о финансах, но также по формированию финансовой культуры наших граждан, то есть определенных навыков и привычек — анализировать доходы и расходы, оценивать свою кредитную нагрузку, ответственно относиться к обслуживанию долга. Только в этом году участниками проектов и программ Банка России по финансовой грамотности стали более 11 млн россиян», — подчеркивается в ответе.