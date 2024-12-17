Больше, но меньше: рост экономики в 2025-м замедлится до 1,5%

Экономика в 2025 году увеличится на 1,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ранее, в сентябре, Минэк прогнозировал рост ВВП в 2025-м на 2,5%. Аналитики снижают свои оценки из-за опережающего подъема в 2024 году, а также из-за высокой ключевой ставки, которая в ближайшую пятницу может снова обновить рекорд. Свою роль сыграют и назревающие мировые торговые войны. Однако экономику России поддержит рост обрабатывающего производства, в том числе военно-промышленного комплекса, а также импортозамещение. Что в таких условиях будет с зарплатами и инфляцией — в материале «Известий».