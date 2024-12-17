Бизнес рассказал о главных киберугрозах

«Статистика по киберинцидентам демонстрирует, что для эффективной безопасности внедрения только базовых средств защиты недостаточно. 45% корпораций уже подключили SOC, а 24% планируют это сделать в ближайшее время. Однако даже крупный бизнес еще слабо готов отражать киберугрозы собственными силами. Поэтому для уверенности в высоком уровне своей защиты 44% сделали выбор в пользу SOC по MSSP-модели», — пояснила директор по развитию SOC в компании «К2 Кибербезопасность» Анастасия Федорова.