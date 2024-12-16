Запас на выход: банки стали резко сокращать лимиты по кредиткам

Клиенты банков столкнулись с внезапными сокращениями лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля, выяснили «Известия». Участники рынка идут на такие меры из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, финансовым организациям невыгодно держать кредитки с бесплатным периодом, когда ставки по потребзаймам превышают 30%. Поэтому клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы. Что в этом случае делать и как такие изменения отразятся на инфляции — в материале «Известий».