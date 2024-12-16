Современное искусственное: в России вырос спрос на имитированную икру

В этом году в России производство красной икры сократилось втрое, писали «Известия». По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), за 10 месяцев этого года натуральной лососевой икры произведено 10 тыс. т, в то время как за аналогичный период 2023-го — 29 тыс. т. Также сократился и выпуск структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. Ее производство составило 433 т, что на 5,5% меньше аналогичного периода 2023-го.