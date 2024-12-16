Семейных — подряд: софинансирование долгосрочных сбережений могут привязать к числу детей

Государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) могут привязать к числу детей. Такое предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил президент на форуме «Россия зовет», рассказали источники «Известий», знакомые с ходом подготовки нового механизма, и подтвердили представители отрасли. Планируется, что участники ПДС смогут заключать договоры на несовершеннолетних детей, на которых будет распространяться отдельное софинансирование. Конкретных решений еще нет, уточнил один из собеседников «Известий» — различные предложения, в том числе и привязка госвзносов к числу детей, пока находятся в проработке.