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Производители физраствора увеличили поставки в регионы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Производители физраствора увеличили поставки в регионы, в настоящее время запасы активно пополняются, сообщил Росздравнадзор в своем телеграм-канале.

Источник: РИА Новости

«После перерегистрации Минздравом России цены на лекарственное средство натрия хлорид (физраствор) производители увеличили поставки препарата в регионы», — отметили в ведомстве.

Сейчас запасы физраствора активно пополняются, потребности аптечной и лечебной сети полностью удовлетворят, подчеркнули в Росздравнадзоре.

Ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.

В пятницу первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в регионах.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал РИА Новости, что на физраствор перерегистрировали цену из-за роста себестоимости. При этом он подчеркнул, что в больницах этого препарата достаточно и никаких проблем с его производством нет.