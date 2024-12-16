Производители физраствора увеличили поставки в регионы

«После перерегистрации Минздравом России цены на лекарственное средство натрия хлорид (физраствор) производители увеличили поставки препарата в регионы», — отметили в ведомстве.
Сейчас запасы физраствора активно пополняются, потребности аптечной и лечебной сети полностью удовлетворят, подчеркнули в Росздравнадзоре.
Ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал РИА Новости, что на физраствор перерегистрировали цену из-за роста себестоимости. При этом он подчеркнул, что в больницах этого препарата достаточно и никаких проблем с его производством нет.