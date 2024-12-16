Поставят метку: перевозчики предупредили о рисках задержки грузов с 27 января

Перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов и росте цен на товары. Мелкая челночная торговля также может затормозиться, узнали «Известия». С 27 января будут невозможны импорт и реализация целого ряда товаров по РФ и Белоруссии без навигационных пломб, заявили в ФТС и Центре развития цифровых платформ. С наступлением этой даты начнет действовать соответствующий документ Союзного государства. Мера коснется алкоголя и табака, одежды, обуви, электроники и других непродуктовых товаров. Таким образом власти рассчитывают усилить борьбу с контрафактом и контрабандой. Кто может выступить против инновации и каких проблем ожидает отрасль — в материале «Известий».