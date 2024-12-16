Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ

«Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства. Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране», — сказал РИА Новости Миронов.
Как отмечается в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, в ситуации полномасштабного военно-политического противостояния Западу решающим долгосрочным фактором победы становится экономика, ее динамика, эффективность экономической политики. «Запад в любом случае сделает все, чтобы ограничить потенциал роста нашей экономики, которая лежит в основе нашего развития и суверенитета. Прежний глобальный миропорядок необратимо трансформируется. Нашей стране требуются новые решения и алгоритмы макроэкономического управления», — отмечается в документе.
Миронов считает, что специальные кредиты должны предоставляться под 3−5% годовых, например, в виде цифровых рублей, которые обеспечат полный контроль и прозрачность движения инвестиционных средств.
«Ввести временную специальную ставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей, в частности, сельского хозяйства. Как известно, продовольственная инфляция составляет сейчас едва ли две трети от общего уровня инфляции», — также говорится в обращении.
По словам депутата, политика постоянного повышения ключевой ставки в качестве единственного инструмента борьбы с инфляцией приводит к «охлаждению» экономики, серьезному торможению темпов её роста, а фактически — к стагфляции.
«Депутаты фракции “Справедливая Россия — За правду” в Государственной думе считают, что наряду с противодействием инфляции целью деятельности Центрального банка совместно с правительством РФ должно быть обеспечение высоких темпов роста ВВП и реальных располагаемых доходов населения», — заключил Миронов.