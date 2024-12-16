Индекс Мосбиржи, акции «Норникеля» и «Полюса»: дайджест инвестора

«В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды. Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств — а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга — это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», — сказал Потанин.