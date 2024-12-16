Индекс Мосбиржи, акции «Норникеля» и «Полюса»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 13 декабря индекс Мосбиржи опустился на 0,3%, до 2485,2 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в пятницу закрылся чуть ниже — на отметке 2478,89 пункта, прибавив за день 0,55% Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,2%, до 756,93 пункта.
Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, индекс Мосбиржи по итогам пятничных торгов консолидировался около нового недельного минимума с небольшими потерями, несмотря на благоприятные внешние и внутренние условия. По его словам, на уровне текущего минимума находится важная поддержка, ее пробой обозначит выход вниз из консолидации, которая развивается с конца ноября.
«Таким образом, пока техническая картина с высокой вероятностью говорит о сохранении нисходящей динамики по меньшей мере на краткосрочном горизонте», — говорит Бабин.
По итогам недели российский рынок акций снизился на 2,01%. Основными факторами давления на рынок стали рост доходностей банковских депозитов и низкая активность на торговых площадках, отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что подавленные настроения участников рынка связаны с жесткой монетарной политикой ЦБ и геополитической неопределенностью.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин обращает внимание, что объем торгов в пятницу сократился до ₽64 млрд, что на четверть ниже средних значений последних недель. По его оценкам, ближайшие уровни поддержки индекса Мосбиржи находятся в районе годовых минимумов 2425—2450 пунктов.
Ключевым событием недели и декабря для инвесторов станет пятничное заседание Центробанка по ставке.
Большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — считают, что совет директоров повысит ключевую ставку с 21% до 23% годовых. Подъем ставки на 200 б.п., до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов.
Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова полагает, что нисходящий тренд на широком рынке на этой неделе, вероятнее всего сохранится. Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки, пишет эксперт. Если повышение ставки уже заложено в цены на рынке, то ширина шага остается под вопросом. Она отмечает, что подъем ставки до 23% рассматривается как базовый сценарий, однако риски агрессивного повышения до 25% не исключаются.
Аналитики «Велес Капитал» считают, что сохранение жесткого тона регулятора может увести индексы Мосбиржи и РТС к годовым минимумам 2426 пунктов и 723 пункта соответственно, а надежда на завершение цикла ужесточения политики, напротив, спровоцировать покупки.
Ярослав Кабаков полагает, что пробой индексом Мосбиржи уровня 2450 пунктов вниз может привести к отметкам 2300−2200 пунктов. По его мнению, наиболее вероятный сценарий для индикатора на этой недели — повышенная волатильность с диапазоном 2400−2500 пунктов.
Акции «Норникеля»
Инвесторам «Норникеля» придется подождать с выплатой дивидендов, заявил в интервью РБК глава «Норникеля» Владимир Потанин.
«В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды. Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств — а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга — это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», — сказал Потанин.
Среди причин отказа от выплаты дивидендов глава «Норникеля» выделил ценовую конъюнктуру на рынке металлов, отсутствие возможности привлекать капитал через западные институты, а также удлинение логистических цепочек.
Согласно отчетности «Норникеля» по МСФО, в первом полугодии 2024 года свободный денежный поток (FCF) компании упал на 61%, до $525 млн.
В пятницу также стало известно, что в новом бюджете, который совет директоров «Норникеля» утвердил на 2025 год, компания на треть сократит капитальные затраты по сравнению с текущим годом. Они составят ₽215 млрд или $2,1 по текущему курсу доллара. По последним прогнозам менеджмента, годовые капзатраты в этом году составят $3 млрд.
«Снижение капзатрат в условиях высоких ставок позитивно для финансовых результатов компании. Однако, учитывая значительный уровень процентных расходов “Норникеля” и значительный объем погашений юаневых облигаций в следующем году, вероятно, потенциальное снижение капзатрат на следующий год не предполагает роста дивидендной доходности», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».
В целом у экспертов брокера положительный взгляд на акции «Норникеля» на год, однако в краткосрочной перспективе в «Альфа-Инвестициях» высокого спроса на бумаги ГМК не ожидают.
Целевой ориентир аналитиков Альфа-Банка по акциям «Норникеля» на 12 месяцев — ₽147, взгляд — «Выше рынка».
Акции «Полюса»
Акции «Полюса» подешевели на 7,3% по итогам торгов в пятницу, 13 декабря, до ₽13,692,5 за бумагу.
Котировки компании резко снизились на фоне дивидендного гэпа. Однако руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин обратил внимнание, что снижение оказалось меньше размера дивидендов (-8,8%). «Это сигнал о повышенном спросе», — сообщил в связи с этим эксперт.
«Полюс» выплатит акционерам дивиденды впервые с 2021 года. Выплаты по итогам девяти месяцев составят ₽1301,75 на акцию.
Также в пятницу появилось сообщение, что компания продала акции из квазиказначейского пакета. Ни количество бумаг, ни их цена не раскрываются, что увеличивает неопределенность. «Полюс» контролировал около трети собственных акций. «Если продажа прошла по рыночной цене, то это позитивно в плане сокращения долга. Детали могут быть раскрыты в годовом отчете», — пишет Василий Карпунин.
«БКС Мир инвестиций» после дивидендной отсечки понизил целевую цену по акциям «Полюса» на 6%, с ₽17 тыс. до ₽16 тыс., и сохранил нейтральный взгляд на бумаги. Глава аналитического департамента «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко допускает, что дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев будет на уровне 12−14% при текущих ценах на золото и курсе рубля.
«Технически пока бумаги могут консолидироваться на текущих уровнях, а зияющий на графике разрыв [дивидендный гэп] может быть закрыт достаточно быстро на фоне долгосрочных перспектив кратного увеличения производственных мощностей и возобновления дивидендной программы — в пределах весны 2025 года», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить.
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽101,7, продать — по ₽101,2;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽102,3, продать — по ₽100.
Самые дешевые евро.
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽109,6, продать — по ₽108;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 109,7, продать — по 107,5.
Самые дешевые юани.
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,58, продать — по ₽14,42;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,7, продать — по ₽13,86.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана по итогу закрытия торгов 13 декабря.
ЛУКОЙЛ. Дивиденды на каждую акцию — ₽514. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 7,56%.
«Хэдхантер». Дивиденды на каждую акцию — ₽907. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 22,62%.
ММЦБ. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,7. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 2,17%.
«Северсталь». Дивиденды на каждую акцию — ₽49,06. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 4,5%.
Корпоративные события
«Лензолото». ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события
Россия: встреча президента Владимира Путина с представителями крупнейших российских компаний.
Россия: пресс-конференция председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова об итогах работы комитета в период осенней сессии.
Казахстан: торги не проводятся в связи с Днем независимости.
Китай: розничные продажи и промышленное производство год к году в ноябре — 05:00 мск.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг и в промышленности в декабре — 11:30 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:35 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг и в промышленности в декабре — 12:00 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг и в промышленности Markit в декабре — 17:45 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2485,2 (-0,3%).
Индекс РТС: 756,93 (+0,2%).
S&P 500: 6051,09 (0%).
Dow Jones Industrial Average: 43 828,06 (-0,2%).
NASDAQ Composite: 19 926,72 (+0,12%).