Эксперты спрогнозировали рост ключевой ставки до нового рекорда

В-третьих, аргументом в пользу ужесточения будет повышенная волатильность на валютном рынке, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. После введения в ноябре блокирующих санкций в отношении более чем 50 российских банков (в том числе системно значимого Газпромбанка) рубль в течение нескольких дней преодолел важные психологические отметки в 100 за доллар и 110 за евро и торговался выше 15 ₽ за юань на Московской бирже. После этого ЦБ объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что возникшее ослабление рубля является дополнительным проинфляционным фактором «как с точки зрения возможного влияния на ожидания, так и с точки зрения влияния через канал издержек». Об этом негативном аспекте говорила и Набиуллина.