Эксперты спрогнозировали рост ключевой ставки до нового рекорда

Подъем ставки на 200 б.п., до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов. Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысить показатель в декабре сразу до 25% годовых. Один эксперт ждет пересмотра ставки на 300 б.п. — до 24%, двое не исключают, что она может остаться неизменной — 21%.
Если прогноз экспертов, ожидающих ужесточения денежно-кредитной политики, окажется верным, то декабрьский раунд повышения станет четвертым подряд. С декабря 2023-го по июль 2024-го ключевая ставка ЦБ была неизменной — 16%. Затем на фоне ускорения инфляции регулятор перешел к ее повышению и за несколько заседаний увеличил ставку до 21% годовых, что является историческим максимумом. В декабре рекорд по уровню ключевой ставки может быть обновлен.
Зачем ЦБ нужно снова повышать ставку
По итогам заседания в октябре Банк России дал рынку жесткий сигнал, отметив, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Позднее этот подход подтвердила председатель Банка России Эльвира Набиуллина с оговорками. «Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки. Но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», — говорила она за три недели до декабрьского заседания.
За неделю до заседания в декабре был обнародован ряд экономических данных, которые, по мнению подавляющего большинства участников консенсус-прогноза РБК, однозначно указывают на необходимость повышения ключевой ставки в декабре.
Во-первых, инфляция выбивается из прогнозного диапазона ЦБ 8−8,5% по итогам 2024 года. По итогам ноября инфляция составила 1,43% месяц к месяцу и 8,88% год к году, следует из данных Росстата. На основе же недельной статистики годовая инфляция уже преодолела уровень 9% и по состоянию на 9 декабря достигла 9,32%, оценили в Минэкономразвития.
Ноябрьский всплеск инфляции был максимальным с марта 2022 года, обратили внимание в обзоре аналитики ПСБ. В декабре ситуация не улучшилась, констатировали они: под влиянием слабого рубля усилился рост цен на непродовольственные товары, которые до этого были относительно стабильны. В преддверии новогодних праздников тренд на увеличение инфляции лишь усилится, предупреждает директор инвестиционного департамента УК «РСХБ Управление активами» Александр Присяжнюк. Роста цен на товары и услуги он ждет и в начале 2025 года.
В ПСБ прогнозируют, что по итогам этого года инфляция составит 9,5−10%. Директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой в обзоре назвал ноябрьские данные по инфляции «вполне себе ужасающими». Он также не исключает инфляцию на уровне 10% по итогам года.
Во-вторых, последний опрос «инФОМ», который проводится по заказу Банка России, показал сохранение повышенных ожиданий населения относительно уровня инфляции — 13,4%. Ценовые ожидания предприятий при этом возросли, следует из мониторинга ЦБ: средний темп прироста отпускных цен, прогнозируемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 7,5% в пересчете на год.
В-третьих, аргументом в пользу ужесточения будет повышенная волатильность на валютном рынке, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. После введения в ноябре блокирующих санкций в отношении более чем 50 российских банков (в том числе системно значимого Газпромбанка) рубль в течение нескольких дней преодолел важные психологические отметки в 100 за доллар и 110 за евро и торговался выше 15 ₽ за юань на Московской бирже. После этого ЦБ объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что возникшее ослабление рубля является дополнительным проинфляционным фактором «как с точки зрения возможного влияния на ожидания, так и с точки зрения влияния через канал издержек». Об этом негативном аспекте говорила и Набиуллина.
На основании этих факторов практически все участники консенсус-прогноза ожидают повышения ставки. Сценариев ужесточения два: шаг в 200 б.п. в декабре и возможное повышение в феврале 2025-го или шаг в 300−400 б.п. без новых раундов ужесточения в 2025-м.
Аргументы в пользу постепенного ужесточения
«С одной стороны, есть существенное ускорение инфляции в декабре, и регулятор не может не отреагировать на это. С другой — мы фиксируем существенное замедление кредитования в ноябре», — рассуждает руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. По его мнению, при таких вводных ЦБ остановится на варианте повышения ставки до 23% в декабре.
О «серьезном замедлении розничного кредитования» и «первых признаках замедления корпоративного кредитования» говорит и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его прогнозу, регулятор в декабре повысит ставку до 23%, и это станет пиком в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. «Сдерживающая монетарная политика в ближайшие месяцы окажет охлаждающее воздействие на потребительский и инвестиционный спрос. Полагаем, что инфляция в ближайшие кварталы начнет замедляться, что позволит Банку России во втором полугодии 2025 года начать цикл снижения ключевой ставки», — считает Васильев. На конец следующего года ставка будет составлять 21%, инфляция — 6,7%, ожидает он.
Сводных данных ЦБ по банковскому сектору за ноябрь пока нет. Сбербанк в отчетности за 11 месяцев по РСБУ раскрывал, что его корпоративный портфель за ноябрь увеличился на 2,4% против 3,2% в октябре, а розничный прибавил 0,5%. «Корпоративное кредитование сохранило высокие темпы роста вплоть до октября включительно, при этом общий кредитный импульс в экономике продолжил снижаться. По оперативным данным, в ноябре темпы роста корпоративного кредитования стали заметно более сдержанными», — указали аналитики Банка России в обзоре «О чем говорят тренды». Розничный портфель банков за тот же месяц сократился на 1,7%, но в основном за счет масштабных сделок секьюритизации, без них прирост составил бы 0,3%, сообщал ЦБ в обзоре денежно-кредитных условий.
Есть небольшие признаки замедления или стабилизации спроса, добавляет директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг. «Поэтому, учитывая, на каких уровнях ставки уже находятся, резким повышением [ставки в декабре] можно пережать и с точки зрения экономического роста перейти уже к рецессионному сценарию», — говорит он.
Сохранение текущей ставки 21% маловероятно, сходятся во мнении большинство опрошенных РБК аналитиков. «В длинные рыночные ставки и ожидания уже заложен рост ключевой выше 21%, поэтому теоретическое сохранение уровня ставки приведет к фактическому смягчению ДКП — к этому вряд ли есть достаточно предпосылок прямо сейчас, в конце года», — объясняет директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
В феврале 2025-го ЦБ может поднять ставку и до 25%, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Это будет «финалом в тренде роста», полагает он. Такой же прогноз дает старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, при этом, по его мнению, ставка в 25% будет сохраняться в течение всего 2025 года. «Снижение ставки, вероятно, откладывается до 2026 года», — резюмирует он.
Аргументы в пользу резкого роста ставки
Ключевая проблема не в том, что текущий уровень инфляции высокий, а в том, что рост цен и инфляционные ожидания могут продолжить расти, в том числе из-за ослабления рубля, считают аналитики ПСБ. Поэтому пиком ключевой ставки может стать не 23, а 25%, причем достичь его ЦБ может уже на ближайшем декабрьском заседании, указывают они в обзоре.
Рост ставки сразу до 25% в декабре также допускает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «В конце октября, когда был прогноз по инфляции на конец года 8−8,5%, Набиуллина говорила о том, что они не исключают еще повышение на 200 б.п. А мы сейчас идем на инфляцию 10%», — объясняет эксперт.
По словам Орловой, в 2025-м регулятор не будет ужесточать денежно-кредитные условия. Но нельзя утверждать, что этот сценарий реализуется со стопроцентной вероятностью, подчеркивает эксперт: «Потому есть беспокойство по поводу ухудшения кредитного качества и того, что компаниям больно при такой ставке».
Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк допускает повышение ставки до 24−25% в декабре. «Решение, которое превосходит ожидания консенсуса, может оказать большее влияние на экономику и сформировать более правильные ожидания у бизнеса и рынков по поводу будущей денежно-кредитной политики», — отмечает она. Но более осторожный сценарий — подъем ставки до 23% в декабре и до 25% в феврале — тоже не исключен, резюмирует эксперт.