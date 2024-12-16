Бизнес попросил субсидии на замену зарубежного софта в строительстве

Представитель Минстроя сказал, что в министерстве пока не получили письмо АРПП, но обещал рассмотреть обращение в установленном порядке. По его словам, министерство поддерживает инициативы по импортозамещению софта и уже реализует различные меры поддержки (гранты для разработчиков, льготные кредиты для стартапов и др.). Сейчас рынок строительного софта «в значительной мере представлен отечественными решениями, для строительных компаний созданы все условия для их использования», отметил представитель Минстроя. По его словам, крупнейшие девелоперы России перешли на использование отечественного программного обеспечения, многие из них разработали собственные цифровые решения. По результатам исследования Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), которые привел представитель Минтранса, в общей сложности 56% специалистов строительной отрасли готовы к переходу на российское ПО, 16% — уже перешли на него полностью, еще 19% находятся в процессе перехода.