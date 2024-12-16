Бизнес попросил субсидии на замену зарубежного софта в строительстве

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» предложила субсидировать 50% затрат на внедрение в проектно-строительную отрасль российских BIM-систем (Building Information Modeling, технологии, которые помогают проектировать, строить и управлять зданиями, создавать их цифровую модель). Письмо с такой инициативой АРПП направила министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили в АРПП).
В сегменте промышленного и гражданского строительства доминируют западные BIM-системы, указала АРПП в своем письме. Это, по мнению ассоциации, несет риски несанкционированного доступа к чувствительным данным и возможность оперативного отключения лицензий.
Ассоциация считает, что введение субсидии простимулирует строительные компании к закупке отечественного софта из реестра Минцифры. В письме сказано, что строительный сегмент сейчас работает в условиях высоких кредитных ставок и невысокой рентабельности. На этом фоне организациям не хватает средств на замену ранее купленного западного программного обеспечения. «Софинансирование государства в размере 50% позволит облегчить эту задачу и может дать реальный результат. Для некоторых категорий потребителей процент финансирования может быть изменен в ту или иную сторону, в том числе и за счет дополнительного финансирования из региональных бюджетов», — отметили в АРПП.
По мнению главы комитета АРПП по информационному моделированию градостроительной деятельности, замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаила Бочарова, строительство необходимо регулировать и поддерживать по аналогии с машиностроением, где уже несколько лет действуют программы господдержки при внедрении отечественных решений.
Представитель Минстроя сказал, что в министерстве пока не получили письмо АРПП, но обещал рассмотреть обращение в установленном порядке. По его словам, министерство поддерживает инициативы по импортозамещению софта и уже реализует различные меры поддержки (гранты для разработчиков, льготные кредиты для стартапов и др.). Сейчас рынок строительного софта «в значительной мере представлен отечественными решениями, для строительных компаний созданы все условия для их использования», отметил представитель Минстроя. По его словам, крупнейшие девелоперы России перешли на использование отечественного программного обеспечения, многие из них разработали собственные цифровые решения. По результатам исследования Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), которые привел представитель Минтранса, в общей сложности 56% специалистов строительной отрасли готовы к переходу на российское ПО, 16% — уже перешли на него полностью, еще 19% находятся в процессе перехода.
Почему строители не переходят на российский софт
Отечественных производителей BIM-систем, качественно замещающих все основные западные решения, не более десяти, говорит председатель правления компании — разработчика строительного софта «Кредо-Диалог» Григорий Жуховицкий. По его данным, примерно 80% частных компаний хотя бы частично используют западное ПО, 41% пока даже не собираются переходить на отечественный софт, используя в основном лицензионные и нелицензионные продукты компании Autodesk.
Пока в российском сегменте не так много инструментов, которыми могли бы пользоваться строительные компании, согласен ведущий инженер центра «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Баумана Вадим Истомин. Он указал на продукты компаний «Нанософт» и «АСКОН», которые хоть и обладают определенным функционалом, но пока остаются достаточно сырыми. По его оценке, полностью перейти на отечественный софт не удастся в ближайшие 10−15 лет, поскольку новые программы должны пройти долгий путь от разработки до повсеместного внедрения. По прогнозу гендиректора ГК «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна, на замену иностранного софта на 80% потребуется от пяти до десяти лет.
Основными причинами, по которым строительные компании продолжают использовать западные BIM-системы, являются ограниченное количество таких решений, их заметное функциональное отставание от современных западных продуктов, отсутствие достаточного количества экспертов по российским решениям и ограниченный опыт использования на крупных проектах, перечисляет директор по стратегическому развитию и цифровизации ГК «Гранель» Семен Тимохин. «Это означает, что переход на российские аналоги приведет к существенному усложнению и замедлению в процессах проектирования и моделирования, сделает их значительно более дорогостоящими для девелоперов», — пояснил он.
На российский софт в строительстве перешли примерно 20−30% компаний, оценил председатель совета директоров «АСКОН» Александр Голиков. По его мнению, причина такой динамики — нехватка финансов. Средней компании, в которой нужно заменить продукты на 50−100 рабочих местах, нужно потратить 10 млн руб., говорит Голиков. Соответственно, если стоит задача охватить хотя бы 1 тыс. таких компаний, на субсидирование нужно выделить примерно 5 млрд руб. Он также отметил, что важно, чтобы субсидирование направлялось не вендорам, а потребителям.
По оценке эксперта ГК «Корус Консалтинг», на субсидирование может потребоваться не менее 15−20 млрд руб. в год, а приоритет целесообразно отдавать компаниям, участвующим в госпроектах, организациям, работающим с критической инфраструктурой, а также среднему бизнесу, для которых стоимость перехода наиболее критична. Президент НОТИМ и руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов указал, что в сфере проектирования госсектор требует от исполнителей покупки российского софта, что приводит к значительным расходам. Проектные организации, по его словам, могут тратить от 3 млн до 30 млн руб. на закупку российских лицензий и отказ от западных, которые продолжают работать, но не обновляются.