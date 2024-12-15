Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Эксперт напомнил, что с 25 сентября вступили в силу новые правила, усложняющие процедуру получения субсидий для нарушителей обязательств по оплате услуг ЖКХ. Согласно этим изменениям, при рассмотрении заявок соцслужбы обязаны учитывать данные из Государственной системы ЖКХ с историей платежей граждан за последние три года. В случае выявления подтвержденной судом задолженности в предоставлении субсидий могут отказать, добавил юрист. В то же время Бондарь рассказал, какая категория граждан имеет право на получение субсидий.