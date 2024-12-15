Юрист предупредил о рисках оплаты переводом на рынках

«При этом стоит отметить, что в соответствии с инструкциями Банка России, использование личной карты для получения оплаты от покупателей влечет за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма», — предупредил юрист.