WSJ описала «порочный круг» проблем в экономике Китая

В ноябре стоимость китайской продукции упала на 2,5% по сравнению с ноябрем 2023-го, снижение продолжается 26 месяцев подряд. Дефлятор ВВП, отражающий динамику цен в разных секторах, находится в отрицательной зоне шесть кварталов подряд, это самый продолжительный период с конца 1990-х годов. Индекс потребительских цен выросла в ноябре всего на 0,2% год к году (в США — 2,7%), этот показатель значительно ниже уровня в 2%, который считается экспертами нормальным для экономики уровнем.