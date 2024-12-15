В США предрекли повторение кризиса 2008 года из-за депортаций мигрантов

Предложения избранного президента США Дональда Трампа о массовой депортации грозят подорвать экономику страны, сократить численность рабочей силы, а также стимулировать инфляцию. Об этом сказано в отчете, опубликованном демократами Объединенного экономического комитета Конгресса (JEC).
В случае депортации 8,3 млн нелегальных мигрантов ВВП упадет на 7,4%, а занятость — на 7,0% к 2028 году, привели сенаторы расчеты Института международной экономики Петерсона. По другим расчетам, ежегодная депортация 1 млн человек до тех пор, пока в США не останется нелегальных мигрантов, грозит привести к потере ВВП от 4,2 до 6,8% (от $1,1 трлн до $1,7 трлн), причем острее всего проблема проявится в Техасе, Флориде, Калифорнии, тогда как во время мирового финансового кризиса 2008 года экономика США сократилась на 4,3%.
Кроме того, сказано в отчете, последствия будут еще более разрушительными, если США вслед за нелегальными мигрантами покинут члены их семей с американскими паспортами или грин-картами.
По оценке Pew Research Center, в 2021 году число нелегальных мигрантов в США составило около 10,5 млн.
При массовых депортациях стоит ждать увеличения стоимости продукции и услуг в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и здравоохранение для граждан США, поскольку нелегальные мигранты играют огромную роль в этих сферах, предупреждают авторы доклада.
«Они выращивают, собирают и обрабатывают продукты питания для американцев; строят дома в общинах по всей стране и обеспечивают уход на дому за пожилыми людьми и другими. Без труда иммигрантов эти отрасли столкнулись бы с нехваткой рабочей силы, что еще больше усугубило бы их потребность в рабочей силе», — сказано в тексте документа.
Тем временем во многих отраслях не хватает рабочих рук: в сентябре 2024 года в строительной сфере была вакантны 282 тыс. позиций, и потребуется 454 тыс. человек сверх обычного найма, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу в следующем году.
Трамп обещал в первый день своего президентства «запустить самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников».
По сведениям The New York Times, политик планирует организовать массовые рейды для поиска людей без документов, упростить процесс высылки, запретить въезд мигрантам из определенных «проблемных» стран с преимущественно мусульманским населением, отменить право получения гражданства по рождению на территории страны для детей родителей, у которых не было документов.
В ноябре республиканец выбрал в качестве «царя границы» бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана. Он будет отвечать за надзор за иммиграцией, безопасность на море и в авиации и депортацию нелегальных мигрантов на родину.