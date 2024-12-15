В США предрекли повторение кризиса 2008 года из-за депортаций мигрантов

В случае депортации 8,3 млн нелегальных мигрантов ВВП упадет на 7,4%, а занятость — на 7,0% к 2028 году, привели сенаторы расчеты Института международной экономики Петерсона. По другим расчетам, ежегодная депортация 1 млн человек до тех пор, пока в США не останется нелегальных мигрантов, грозит привести к потере ВВП от 4,2 до 6,8% (от $1,1 трлн до $1,7 трлн), причем острее всего проблема проявится в Техасе, Флориде, Калифорнии, тогда как во время мирового финансового кризиса 2008 года экономика США сократилась на 4,3%.