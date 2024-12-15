В Москве подали заявление о банкротстве экс-супруги Николая Баскова

В апреле 2024 года эти сделки были признаны незаконными, потому что во время того, как они проводились, МФПДК уже имела признаки несостоятельности, продолжает Пермяков. В частности, у компании были неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург» — превышающая 8 млрд руб. сумма впоследствии была включены в реестр требований кредиторов. При этом, переводя денежные средства Шпигель, компания не получала ничего взамен. По мнению Пермякова, именно это и стало основанием для подачи заявления о банкротстве Светланы Шпигель.