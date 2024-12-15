В Москве подали заявление о банкротстве экс-супруги Николая Баскова

«Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация “Биотэк” (МФПДК “Биотэк”, входящая в структуру одноименной группы компаний) обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Светланы Шпигель — дочери основателя ГК “Биотэк” Бориса Шпигеля. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел. Заявление было подано в сентябре этого года и в ноябре принято к производству.
Что стало причиной намерения МФПДК обанкротить Светлану Шпигель, в материалах дела не указано.
Светлане Шпигель, согласно данным СПАРКа, принадлежат по 100% в пензенских дистрибуторах «Биолек» и «Биомед», а также 33,33% в московском ООО «Старфарма», которое тоже занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Кроме того, в начале 2000-х Шпигель принадлежало 33% в ООО «Биотэк», дистрибуторском подразделении холдинга ее отца, которое было одним из основных активов группы.
Кроме этого Светлана Шпигель известна тем, что в 2001—2008 годах была замужем за певцом Николаем Басковым. Ее отец был продюсером артиста. В 1999 году специально для Баскова Борис Шпигель создал и возглавил продюсерский центр МСК.
Связаться со Светланой Шпигель не удалось. Адвокат Бориса Шпигеля Зарина Фарниева на вопросы РБК не ответила. РБК направил запрос представителю Николая Баскова, а также письменный запрос гендиректору «Биолек». Председатель совета директоров «Марбиофарм», одного из активов холдинга, Дмитрий Руцкой, который ранее был доверительным управляющим всей ГК «Биотэк», заявил РБК, что не общается со Светланой Шпигель и не в курсе ее позиции касательно того, что суд счел незаконным перечисление МФПДК ей средств, а также о намерении ее обанкротить.
Что говорят о причинах спора
С сентября прошлого года МФПДК «Биотэк» сама проходит процедуру банкротства, обращает внимание партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.
В рамках этого процесса конкурсный управляющий компании Дарья Аксеник обнаружила, что с апреля по ноябрь 2021 года Светлана Шпигель, «не состоявшая в трудовых отношениях с должником и не имеющий статуса его акционера», получила ряд выплат, говорит Пермяков со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Суммарно Шпигель было перечислено 66,9 млн руб. в качестве дивидендов, а также материальной помощи.
В апреле 2024 года эти сделки были признаны незаконными, потому что во время того, как они проводились, МФПДК уже имела признаки несостоятельности, продолжает Пермяков. В частности, у компании были неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург» — превышающая 8 млрд руб. сумма впоследствии была включены в реестр требований кредиторов. При этом, переводя денежные средства Шпигель, компания не получала ничего взамен. По мнению Пермякова, именно это и стало основанием для подачи заявления о банкротстве Светланы Шпигель.
С ним согласна адвокат бюро «Ольга Ренова и партнеры» Анастасия Малюкина. Она отмечает, что в августе этого года МФПДК получила исполнительный лист, на основании которого в отношении Шпигель было возбуждено исполнительное производство. По данным картотеки Федеральной службы судебных приставов, производство еще не окончено, обращает внимание Малюкина. Она также отмечает, что сейчас Шпигель пытается добиться отмены взыскания с нее 66,9 млн руб., подав заявление о пересмотре соответствующего решения. Заседание по этому делу назначено на январь 2025 года, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Если банкротная процедура в отношении Шпигель все-таки будет введена, кредиторы и арбитражный управляющий смогут попытаться оспорить совершенные ей сделки за последние три года, а также запустить процесс выявления имущества и его реализации, констатирует Малюкина. Она также обращает внимание, что в сентябре этого года арбитражный суд уже ввел обеспечительные меры, запретив совершать любые регистрационные действия с имуществом Шпигель, а также арестовав ее счета на 66,9 млн руб.
Что происходит с ГК «Биотэк»
Борис Шпигель основал ГК «Биотэк» в 1991 году. Впоследствии владельцем большинства активов группы стала его супруга Евгения Шпигель — они перешли к ней в конце 2002 года, перед тем как Борис Шпигель занял пост сенатора от Пензенской области (это случилось в апреле 2003-го). В холдинг входят, в частности, два завода по выпуску лекарств — «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская область), аптечная сеть, работающая в Пензе, Нижнем Новгороде и Кирове, а также медицинский центр «Эскулап».
Основным активом группы при этом был одноименный фармдистрибутор. По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, по итогам 2020 года «Биотэк» занимал десятую позицию в рейтинге крупнейших поставщиков лекарств с объемом продаж 41,1 млрд руб. и долей рынка 2,4%. Компания специализировалась на поставках препаратов на госзакупках, в том числе в рамках наиболее дорогостоящей госпрограммы «14 высокозатратных нозологий».
В 2021 году Борис Шпигель, а также занимавший тогда пост губернатора Пензенской области Иван Белозерцев были арестованы по делу о коррупции, в рамках которого «Биотэк» получал преимущества на региональных госторгах. Обвинение было предъявлено и супруге основателя холдинга Евгении Шпигель. В январе 2024 года Измайловский райсуд Москвы приговорил Белозерцева и Шпигеля к 12 и 11 годам колонии, а Евгению Шпигель — к 8,5 годам. В ноябре Борис Шпигель был освобожден от наказания из-за болезни.
В 2022 году банк «Санкт-Петербург» подал заявления о банкротстве сразу нескольких компаний группы. В апреле 2023 года входящие в ГК «Биотэк» активы перешли в доверительное управление Дмитрию Руцкому, развивавшему тогда сеть «Аптечные традиции» в Курской области (впоследствии была продана «Нео-фарму»). Соответствующую доверенность на него оформила Евгения Шпигель. Но впоследствии документ был отозван. Как писала газета «Коммерсантъ», Руцкой назначил гендиректором «Марбиофарма» бывшего замглавы Минздрава Ульяновской области Валерия Жорова, после чего в компании был объявлен созыв акционеров. На собрании акционеры, интересы которых по доверенности представлял Жоров, заочно проголосовали за допэмиссию. По ее итогам 80% акций «Марбиофарма» должно было отойти ООО «Фармация», принадлежащему Михаилу Руцкому, дяде Дмитрия Руцкого, сообщало издание со ссылкой на материалы суда.
Конкурсный управляющий МФПДК Дарья Аксеник и Евгения Шпигель обжаловали эту сделку, указывая, что в результате допэмиссии «Биотэк» утратит контроль над «Марбиофармом». Руцкой при этом заявлял тогда изданию, что задержка с привлечением финансирования может привести к банкротству «Марбиофарма», на предотвращение которого и была направлена эмиссия.
Сейчас Руцкой работает только с «Марбиофармом», занимая должность председателя совета директоров компании, рассказал он РБК. Он подчеркнул, что предприятие осталось единственным не обанкроченным активом ГК «Биотэк». Остальные компании контролируются конкурсными управляющими и кредиторами, отметил Руцкой.